2026-08-18 13:05:55
Φωτογραφία για «Studio στις 3»: Κλείδωσε η πρεμιέρα της Ζαμπέτογλου και του Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ
Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ανοίγουν ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο στον ΣΚΑΪ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την ΕΡΤ.

Το δημοφιλές δίδυμο επιστρέφει καθημερινά στη μικρή οθόνη με τη νέα εκπομπή «Studio στις 3», διατηρώντας τη βασική φιλοσοφία της τηλεοπτικής παρέας που έχτισε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον μέσα από νέα τηλεοπτική στέγη.

Η ημερομηνία της πρεμιέρας έγινε γνωστή μέσα από τη ροή του προγράμματος του ΣΚΑΪ και το πρώτο ραντεβού με το κοινό έχει οριστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά στις 15.00, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ζώνη του σταθμού.

Έτσι, από τις 31 Αυγούστου το «Studio στις 3» μπαίνει επίσημα στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, σηματοδοτώντας την επόμενη τηλεοπτική σελίδα για τους δύο παρουσιαστές μετά την πολυετή παρουσία τους στη δημόσια τηλεόραση.

Πηγή: tvnea.com
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