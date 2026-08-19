Την απόφασή της να βάλει τέλος στην επαγγελματική συνεργασία της με τον Χρήστο Παπαμήτρου γνωστοποίησε η Αγγελική Ηλιάδη μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου πως οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά, αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για όσα προηγήθηκαν.Ωστόσο, από το περιεχόμενο της ανάρτησής της γίνεται σαφές ότι, σύμφωνα με την ίδια, δεν πρόκειται για μια απλή επαγγελματική διαφωνία. Η Αγγελική Ηλιάδη κάνει λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις βασικών αρχών όπως η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνέπεια.«Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή.Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.Από σήμερα, λοιπόν, η επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε», έγραψε στην ανάρτησή της η Αγγελική Ηλιάδη.Η τοποθέτησή της αφήνει σαφείς αιχμές για όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο, χωρίς όμως η ίδια να ανοίγει περισσότερο το θέμα, επιλέγοντας να κλείσει δημόσια τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κύκλο.Πηγή: tvnea.com