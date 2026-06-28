Όταν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη νέα συμφωνία με τον Μπράντον Τόμας, υπήρξαν πολλά ερωτηματικά και δεύτερες σκέψεις από αρκετές πλευρές το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ισπανός είναι ένας παίκτης με συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένες αδυναμίες. Δεν είναι ο κλασικός επιθετικός, ωστόσο, είναι ένας ποδοσφαιριστήςπου πιέζει, που τρέχει ασταμάτητα, που παλεύει και πλέον, βρίσκει και τα γκολ. Φέτος, από το ξεκίνημα της σεζόν έχει δείξει ένα πολύ μαχητικό πρόσωπο και δίνει πολύ-πολύ σημαντικές λύσεις. Πέρυσι, η σεζόν έκλεισε με συνολικά 12 γκολ σε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος ο Μπράντον έχει ήδη να επιδείξει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 27 συμμετοχές (1300′) φωνάζοντας “παρών” σε κρίσιμες στιγμές. Δεδομένου πως πέρυσι έκλεισε τη σεζόν με 0 ασίστ, οι 5 που έχει τώρα ο Ισπανός στα μισά της σεζόν ακριβώς συνιστούν ήδη μεγάλη έκπληξη, με τον Μπράντον να δείχνει μεγάλη διάθεση και πάθος κάθε φορά που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει λύσεις και μάλιστα σημαντικές στο πρώτο κομμάτι της σεζόν και κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία έχει τις σωστές τοποθετήσεις στην περιοχή, με τον Ισπανό να βάζει τον πήχη ψηλά και να απολαμβάνει την παρουσία του στην Τούμπα.Πηγή: paok24.com