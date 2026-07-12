Η διαμόρφωση ενός σπιτιού βασίζεται συνήθως στην αισθητική, την άνεση και τη λειτουργικότητα. Ωστόσο σε σεισμογενείς περιοχές, όπως είναι και η χώρα μας, υπάρχει ακόμη ένας αντικειμενικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και δεν είναι άλλος από την σεισμικότητα.

Οι ιδιαιτερότητες της τοποθεσίας κάθε κτίσματος επηρεάζουν, γενικά, λιγότερο ή περισσότερο την διαμόρφωσή του. Παράγοντες όπως υγρασία, έντονη ηλιοφάνεια, μεγάλα διαστήματα με χαμηλές ή ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες όπως ασφαλώς και η σεισμικότητα θα πρέπει να συνυπολογίζονται, στην γενική διαμόρφωση, ώστε οι χώροι του σπιτιού εκτός από λειτουργικοί και καλαίσθητοι να είναι και απολύτως ασφαλείς.

Παρεμβάσεις στη διαρρύθμιση - ανακαινίσεις

Μια ανακαίνιση δεν περιορίζεται πάντα στην αλλαγή χρωμάτων, δαπέδων ή επίπλων. Σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως η καθαίρεση τοίχων, δημιουργία νέων ανοιγμάτων, χτιστές κατασκευές, κλείσιμο μπαλκονιών ή άλλες μόνιμες προσθήκες που επηρεάζουν όχι μόνο την όψη ενός χώρου αλλά και στατική επάρκεια του κτιρίου.

Γενικά αλλά πολύ περισσότερο σε σεισμογενείς περιοχές κάθε τέτοια επέμβαση που μπορεί να επηρεάσει τον φέροντα οργανισμό ή να μεταβάλει σημαντικά τα φορτία του κτιρίου θα πρέπει να γίνεται πάντα μετά από μελέτη και επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού.



Ακόμη και παρεμβάσεις που ένας μη ειδικός θεωρεί ότι δεν επηρεάζουν την αντοχή του κτίσματος, όπως για παράδειγμα προσθήκη μιας πέργκολας με κεραμίδι, επέκταση ενός μικρού παραθύρου κλπ είναι ικανές λόγω του βάρους ή της θέσης τους να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, αν πραγματοποιηθούν αυθαίρετα χωρίς να προηγηθεί ειδική μελέτη βασισμένη στο σχέδιο δόμησης του χώρου.

Ογκώδη - ψηλά έπιπλα

Οι ψηλές βιβλιοθήκες, οι βιτρίνες και τα σύνθετα έπιπλα αξιοποιούν το ύψος ενός δωματίου και προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης και οργάνωσης. Παράλληλα, συχνά πρόκειται για τα έπιπλα που διαμορφώνουν την προσωπικότητα ενός χώρου, λόγω του μεγέθους, του σχεδιασμού ή της απόχρωσής τους.

Όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις ενός επίπλου και όσο μικρότερο το βάρος του, τόσο σημαντικότερη γίνεται η ανάγκη σταθερότητας - στερέωσής του, που σε μια σεισμογενή περιοχή θα πρέπει να είναι ακόμη πιο επιμελημένη.

Αν έχετε συναρμολογήσει ποτέ μια βιβλιοθήκη, μια συρταριέρα ή άλλο παρόμοιο έπιπλο μαζικής παραγωγής, ακόμη και μικρού - μεσαίου μεγέθους, πιθανότατα θα θυμάστε ότι στη συσκευασία υπήρχαν και εξαρτήματα στερέωσης για τον τοίχο. Είναι από εκείνα τα βήματα που αρκετοί προσπερνούν, θεωρώντας ότι αφορούν μόνο πολύ μεγάλα έπιπλα. Στην πραγματικότητα, οι κατασκευαστές τα περιλαμβάνουν γιατί η στερέωση αποτελεί μέρος της ασφαλούς τοποθέτησης και όχι μια προαιρετική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν το έπιπλο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια σεισμογενή περιοχή.





Μεγάλοι καθρέφτες, κάδρα και επιτοίχιες κατασκευές

Οι μεγάλοι καθρέφτες, τα μεγάλα κάδρα και οι επιτοίχιες συνθέσεις είναι πολύ συνηθισμένα στοιχεία που συμβάλλουν στην αισθητική αλλά και λειτουργικότητα ενός χώρου. Αιωρούμενα ντουλάπια, συνθέσεις ραφιών κλπ δημιουργούν μια πιο ανάλαφρη αισθητική και αφήνουν περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δάπεδο.





Πρόκειται για επιλογές που χωρίς να αποκλείονται από την διαμόρφωση σπιτιών που βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές, η επιμελημένη τοποθέτηση και στερέωσή τους στον τοίχο, με τα κατάλληλα εξαρτήματα ανά περίπτωση, είναι βασικό στοιχείο ώστε ο χώρος να είναι ασφαλής.

Για επιπρόσθετη ασφάλεια προτιμήστε την τοποθέτηση τέτοιων στοιχείων σε ελεύθερους τοίχους και όχι πάνω ή περιμετρικά από τον χώρο που βρίσκονται καναπές - καθίσματα. Με την ίδια λογική, καλό είναι να αποφεύγονται στα συγκεκριμένα σημεία αντικείμενα μεγάλου βάρους, είτε πρόκειται για επιτοίχιες κατασκευές είτε για φωτιστικά οροφής, όπως μεγάλοι γυάλινοι πολυέλαιοι ή άλλα βαριά διακοσμητικά στοιχεία.





Τοποθέτηση αντικειμένων σε έπιπλα - ράφια

Ακόμη και ένα σωστά στερεωμένο ράφι ή έπιπλο αποθήκευσης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αν τα αντικείμενα που θα τοποθετηθούν σε αυτά δεν είναι τα ενδεδειγμένα.

Συχνά τα πιο βαριά αντικείμενα είναι και εκείνα που τραβούν περισσότερο το βλέμμα, γι' αυτό καταλήγουν στα ψηλότερα ράφια. Ωστόσο, όταν πρόκειται για μεγάλα κεραμικά, γυάλινα βάζα ή άλλα εύθραυστα ή μεγάλου βάρους αντικείμενα, αξίζει να αναρωτηθούμε αν αυτή είναι πραγματικά η καταλληλότερη θέση τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η μεταφορά τους σε χαμηλότερο σημείο δεν αλλάζει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα της σύνθεσης, μειώνει όμως σημαντικά την πιθανότητα φθοράς ή ατυχήματος, όχι μόνο σε μια έκτακτη κατάσταση όπως αυτή του σεισμού, αλλά ακόμη και καθημερινά.

Το βάρος των αντικειμένων επίσης που δέχεται ένα έπιπλο, ένα ράφι κλπ όταν αυτό ξεπερνά τις προδιαγραφές του είναι ένας παράγοντας που το κάνει επιρρεπές σε πτώση, ακόμη και σε μικρές σεισμικές δονήσεις.

Ειδικά στις βιβλιοθήκες οι περισσότεροι έχουμε την τάση να γεμίζουμε κάθε διαθέσιμο ράφι με όσα βιβλία χωρούν. Ωστόσο, το όριο δεν θα πρέπει να το καθορίζει μόνο ο διαθέσιμος χώρος αλλά οι προδιαγραφές του ίδιου του επίπλου. Οι κατασκευαστές ορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για κάθε ράφι και η υπέρβασή του μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του επίπλου.





Ο χώρος γύρω από το κρεβάτι

Αν υπάρχει ένα σημείο του σπιτιού όπου η ασφάλεια θα πρέπει να προηγείται και της λειτουργικότητας και της αισθητικής αυτό είναι ο χώρος γύρω από το κρεβάτι.

Συνθέσεις με ντουλάπια, ράφια ή μεγάλα κάδρα, βαριά κεφαλάρια κλπ είναι στοιχεία που σε σεισμογενείς περιοχές δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στους τοίχους περιμετρικά του κρεβατιού. Ακόμη και αν διαθέτουν την κατάλληλη στερέωση η πτώση τους είναι πιθανή σε μια περίπτωση έντονης δόνησης.

Αντίθετα, πόστερ, καμβάδες χωρίς κορνίζα, υφασμάτινα διακοσμητικά, ελαφριά κεφαλάρια και στοιχεία από φυσικά υλικά είναι κατάλληλα για να διαμορφώσουν έναν εξίσου προσεγμένο και ευχάριστο χώρο, χωρίς να επιβαρύνουν τα σημεία γύρω από το κρεβάτι με περιττό βάρος. Έτσι, ακόμη και ένα σπίτι σε έντονα σεισμογενή περιοχή μπορεί να διατηρεί την αισθητική του χωρίς επιλογές που επηρεάζουν την ασφάλεια.

soulouposeto

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