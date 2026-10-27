





Το «Μεγάλο Παζάρι» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με τον Νίκο Κοκλώνη να αναλαμβάνει, εκτός μεγάλου απροόπτου, την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, η πρεμιέρα του «Μεγάλου Παζαριού» προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής.

Το τηλεπαιχνίδι αναμένεται να μεταδίδεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 20:00, με διάρκεια μίας ώρας, έως τις 21:00. Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και ορισμένα Σάββατα με ζωντανές τρίωρες εκπομπές, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα.

Έτσι, το «Μεγάλο Παζάρι» φιλοδοξεί να αποκτήσει σταθερή παρουσία στο πρόγραμμα του OPEN, με καθημερινά ραντεβού τις καθημερινές και ειδικές live βραδιές τα Σάββατα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επιστροφή ενός γνώριμου τηλεοπτικού format, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Κοκλώνης θα το παρουσιάσει στο τηλεοπτικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com