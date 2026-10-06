2026-10-06 15:44:43
Φωτογραφία για ALL IN: Το νέο αθλητικό, ψυχαγωγικό show του ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Θα μπορούσε ένας από τους κορυφαίους παρουσιαστές ψυχαγωγικών προγραμμάτων να μιλήσει για το ποδόσφαιρο;

Θα μπορούσε ένας από τους καλύτερους αθλητικούς δημοσιογράφους να παρουσιάσει ψυχαγωγικό show;

Θα μπορούσε μία παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών να ανακρίνει έναν πολιτικό αρχηγό;

Θα μπορούσε ένας πρωταθλητής Ευρώπης στο ποδόσφαιρο να πάρει συνέντευξη από έναν αστέρα του μπάσκετ;

Ποντάρουμε «ALL IN» ότι, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 23.15, οι: Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης μπορούν να δημιουργήσουν το πιο συναρπαστικό αθλητικό, ψυχαγωγικό show.

Ένα show που θα αναδείξει τη fun διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου.

Στην ομάδα, ως special guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει «ατσαλάκωτος» από το στούντιο του ΣΚΑΪ.

Κάθε Δευτέρα, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ, το νέο αθλητικό, ψυχαγωγικό show «All IN».

Πηγή: tvnea.com
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