Τα φυτά που επιλέγουμε για έναν κήπο συνήθως αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ...αθώα διακοσμητικά στοιχεία. Ορισμένα είδη όμως, όταν βρεθούν έξω από το φυσικό τους περιβάλλον, μπορούν να ξεφύγουν από την καλλιέργεια, να εγκατασταθούν σε γειτονικές περιοχές και σταδιακά να επηρεάσουν σημαντικά τη φυσική τοπική βλάστηση. Το ζήτημα δεν αφορά βεβαίως όλα τα ξενικά φυτά, αλλά εκείνα που αποκτούν την ικανότητα να εξαπλώνονται χωρίς ανθρώπινη φροντίδα και να ανταγωνίζονται τα είδη που υπάρχουν ήδη στο τοπικό οικοσύστημα.Ξενικό δεν σημαίνει απαραίτητα χωροκατακτητικό

Ως ξενικά φυτά χαρακτηρίζονται τα είδη που δεν αποτελούν φυσικό τμήμα της χλωρίδας μιας περιοχής και έχουν μεταφερθεί εκεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας. Η εισαγωγή τους μπορεί να έγινε σκόπιμα για καλλωπιστική, γεωργική ή άλλη χρήση, αλλά και τυχαία μαζί με χώμα, σπόρους, προϊόντα ή άλλα υλικά.

Ασφαλώς πολλά από τα φυτά που χρησιμοποιούνται στους κήπους είναι ξενικά και παραμένουν απολύτως περιορισμένα στον χώρο όπου φυτεύτηκαν. Δεν εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα και δεν δημιουργούν πρόβλημα στη γύρω βλάστηση.

Η κατάσταση αλλάζει όταν ένα είδος αρχίζει να αναπαράγεται μόνο του, να εγκαθίσταται σε φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές και να εξαπλώνεται σε βάρος άλλων φυτών. Τότε μπορεί να χαρακτηριστεί χωροκατακτητικό. Η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται επομένως όχι μόνο στην προέλευση, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά του φυτού στο νέο περιβάλλον. Τα αυτοφυή και τοπικά είδη μιας περιοχής έχουν εξελιχθεί μαζί μέσα στο ίδιο οικοσύστημα και έχουν αναπτύξει μεταξύ τους σχέσεις ανταγωνισμού, ισορροπίας αλλά και αλληλεξάρτησης. Ένα ξενικό είδος εισέρχεται σε αυτό το σύστημα χωρίς να έχει ακολουθήσει την ίδια μακρόχρονη πορεία προσαρμογής. Αν διαθέτει πολύ γρήγορη ανάπτυξη, έντονη αναπαραγωγή ή δεν έχει στο νέο περιβάλλον τους φυσικούς περιορισμούς που συγκρατούσαν την εξάπλωσή του στον τόπο προέλευσής του, μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα απέναντι στα τοπικά είδη και να διαταράξει σταδιακά τις υπάρχουσες ισορροπίες.

Πώς η κηπουρική γίνεται δρόμος διαφυγής

Η καλλωπιστική κηπουρική αποτελεί έναν από τους βασικούς δρόμους μέσω των οποίων φυτικά είδη μεταφέρονται από μια περιοχή του κόσμου σε μια άλλη. Τα περισσότερα δεν εγκαταλείπουν ποτέ τον περιορισμένο χώρο καλλιέργειάς τους. Ορισμένα όμως διαθέτουν μηχανισμούς που τα βοηθούν να εξαπλώνονται πολύ εύκολα.

Οι σπόροι τους μπορεί να μεταφερθούν με τον άνεμο, το νερό ή τα πουλιά αρκετά μακριά από το αρχικό φυτό. Άλλα είδη δημιουργούν παραφυάδες ή εκτεταμένα ριζώματα, ενώ υπάρχουν και φυτά που ριζώνουν ακόμη και από μικρά τμήματα βλαστών.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η διαχείριση των υπολειμμάτων του κήπου. Κλαδιά, ρίζες ή τμήματα φυτών που απορρίπτονται σε ένα πρανές, σε μια ακαλλιέργητη έκταση ή κοντά σε ρέμα μπορούν να αποτελέσουν την αρχή εγκατάστασης φυτών. Αντίστοιχα, φυτά που παράγουν μεγάλες ποσότητες σπόρων μπορούν να εξαπλωθούν σταδιακά πολύ πέρα από τα όρια ενός κήπου χωρίς καν ο ιδιοκτήτης του να το αντιληφθεί. Έτσι ένα φυτό που αρχικά τοποθετήθηκε για καθαρά διακοσμητικούς λόγους μπορεί, μετά από χρόνια, να εμφανίζεται σε άκρες δρόμων, εγκαταλειμμένα οικόπεδα, παράκτιες περιοχές ή άλλους γειτονικούς φυσικούς χώρους.

Η εξάπλωση ενός χωροκατακτητικού φυτού δεν σημαίνει ότι η τοπική βλάστηση εξαφανίζεται απότομα. Η αλλαγή γίνεται σταδιακά, καθώς το νέο είδος καταλαμβάνει περισσότερο χώρο και ανταγωνίζεται τα υπάρχοντα φυτά για φως, νερό και θρεπτικά στοιχεία, μεταβάλλοντας με τον χρόνο τη σύνθεση της βλάστησης μιας περιοχής.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουν εισαχθεί εδώ και δεκαετίες πολλά ξενικά φυτικά είδη, κυρίως για καλλωπιστική και γεωργική χρήση. Τα περισσότερα δεν δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν όμως ορισμένα που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές και παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη εξάπλωση.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι το είδος Ailanthus altissima, ο Αείλανθος ή Αγριοκαρυδιά ή Βρωμοκαρυδιά. Στην Ελλάδα εισήχθη τον 19ο αιώνα ως δέντρο σκιάς και φυτεύτηκε σε πάρκα και δενδροστοιχίες λόγω της γρήγορης ανάπτυξης και της μεγάλης αντοχής του σε όλες τις συνθήκες, χωρία καμιά φροντίδα. Σύντομα όμως ξέφυγε από την καλλιέργεια και σήμερα έχει εξαπλωθεί σε πολλές αστικές και περιαστικές περιοχές, σε πρανή δρόμων, αδόμητα οικόπεδα, εγκαταλειμμένους χώρους και αρχαιολογικές ζώνες.

Όταν εγκατασταθεί, αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και δημιουργεί πυκνή βλάστηση, ανταγωνιζόμενο έντονα τα φυτά γύρω του για χώρο, φως, νερό και θρεπτικά στοιχεία. Παράλληλα έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει τη φυτική ποικιλότητα και επηρεάζει ακόμη και τις συνθήκες του εδάφους. Στην πράξη αυτό σημαίνει εμποδίζει την ανάπτυξη φυτών και δέντρων που βρίσκονται κοντά του, τα οποία σταδιακά εξασθενούν σταδιακά μέχρι να φτάσουν σε πλήρη μαρασμό.

Η Acacia saligna, το Carpobrotus edulis και ορισμένα είδη Opuntia αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα ξενικών φυτών που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η ακακία μπορεί να σχηματίζει πυκνή βλάστηση, ιδιαίτερα σε παράκτια και υποβαθμισμένα εδάφη, ενώ το Carpobrotus edulis, που χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως εδαφοκαλυπτικό, εξαπλώνεται σε αμμοθίνες και βραχώδεις ακτές περιορίζοντας τον διαθέσιμο χώρο για τη φυσική παράκτια βλάστηση. Αντίστοιχα, είδη κακτοειδών Opuntia εξαπλώνονται εύκολα από τμήματα του φυτού και μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες συστάδες επίσης κυρίως σε παράκτιες περιοχές.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές όπου οικισμοί και κήποι γειτνιάζουν με φυσικά οικοσυστήματα. Αν ένα καλλωπιστικό φυτό ξεφύγει από την καλλιέργεια, δεν καταλήγει απλώς σε έναν αστικό κενό χώρο, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε ήδη ανεπτυγμένη φυσική βλάστηση και να επηρεάσει άμεσα τα τοπικά είδη.

Τι σημαίνει πιο υπεύθυνη επιλογή φυτών

Η υπεύθυνη κηπουρική δεν σημαίνει ότι ένας κήπος πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από αυτοφυή φυτά ούτε φυσικά ότι κάθε ξενικό είδος πρέπει να αποφεύγεται. Σημαίνει απλά ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πλήρως τη συμπεριφορά των ειδών που επιλέγουμε και όχι μόνα τα εμφανή τους χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε είδη γνωστά για την πολύ γρήγορη ανάπτυξη, έντονη παραγωγή σπόρων, εκτεταμένα ριζώματα ή εύκολη δημιουργία παραφυάδων. Αν ένα φυτό εμφανίζεται συνεχώς έξω από το σημείο όπου φυτεύτηκε, δημιουργεί πολυάριθμα νέα φυτά ή εξαπλώνεται σε γειτονικές εκτάσεις, αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι χρειάζεται έλεγχο.

Χρήσιμο είναι επίσης να αφαιρούνται καρποί ή ώριμοι σπόροι από είδη που αυτοφύονται έντονα, να περιορίζονται οι παραφυάδες πριν εξαπλωθούν και να μη μεταφέρονται κλαδέματα, ρίζες ή άλλα ζωντανά τμήματα φυτών σε ανοιχτές φυσικές εκτάσεις.

Ένας κήπος δεν λειτουργεί αποκομμένος από το περιβάλλον γύρω του, ειδικά όταν βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών. Σπόροι, βλαστοί και ρίζες δεν γνωρίζουν τα όρια ενός οικοπέδου. Η επιλογή ενός φυτού μπορεί επομένως να έχει συνέπειες πολύ πέρα από το σημείο όπου φυτεύτηκε και η καλύτερη ενημέρωση για τα είδη που επιλέγουμε είναι ο απλούστερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος ώστε οι επιλογές μας στον κήπο να μην επιβαρύνουν το τοπικό οικοσύστημα.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposetoΔιαβάστε επίσης:Γιατί οι παλιοί κήποι διέθεταν μια ιδιαίτερη γοητείαSHARE