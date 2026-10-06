2026-10-06 15:49:29

Nέα επιστημονική έρευνα, την οποία δημοσιοποίησε ο ΣΦΕΕ, φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το ζήτημα της μικρορύπανσης στα αστικά λύματα.



Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, υπό τον Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας, Νίκο Θωμαΐδη, απέδειξε πώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της φαρμακοβιομηχανίας στο τοξικό φορτίο του περιβάλλοντος είναι μόλις 7% και όχι 66%, όπως εκτίμησε τους προηγούμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



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