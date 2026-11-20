





Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του «Ράδιο Αρβύλα» μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Η παρέα του Αντώνη Κανάκη ετοιμάζεται να πάρει θέση στην prime time του Μεγάλου Καναλιού, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον βραδινό προγραμματισμό του σταθμού.

Οο εκπομπές θα μεταδίδονται τρεις φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Οι ημέρες προβολής αποτελούν το δεδομένο του μέχρι τώρα σχεδιασμού, ενώ αυτό που παραμένει ανοιχτό είναι η ακριβής ώρα μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, η ώρα προβολής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο αυτή τη στιγμή προκρίνεται το σενάριο να ξεκινάν στις 22:00 το βράδυ κι όχι στις 21:00 που σας είπαμε χθες.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η τελική ώρα μετάδοσης. Το σίγουρο, πάντως, είναι πως το «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφει με τρία εβδομαδιαία ραντεβού, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, βάζοντας ξανά την παρέα του Αντώνη Κανάκη στο επίκεντρο της τηλεοπτικής βραδινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com