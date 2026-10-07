2026-10-07 11:45:22
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Οριακά μπροστά το «Live News» από το «Deal» – Ψηλά ο «Τροχός»
Το «Live News» βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης με 19.0% στο δυναμικό κοινό, με το «Deal» να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 18.6%. Ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 15.1%, ενώ το «The Chase» κινήθηκε στο 10.6%.

Το «Cash or Trash» κατέγραψε 9.9%, ενώ το «Studio στις 3» σημείωσε 7.4%. Οι «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» κινήθηκαν στο 7.1% και το «Κάτι Ψήνεται» στο 4.4%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.6% και το «Στούντιο 4» με 1.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της απογευματινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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