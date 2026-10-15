Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA για να μας υπενθυμίσει πως οι πιο απροσδόκητες συναντήσεις μπορούν να γεννήσουν μία αλλιώτικη οικογένεια και ένα ξεχωριστό «μαζί».Στις πολύχρωμες και ζωντανές γειτονιές του Περιστερίου, δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι άνθρωποι συναντώνται χάρη σε ένα γραφειοκρατικό λάθος: Ο αυστηρός και μονόχνοτος Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα - το οποίο δεν αιτήθηκε ποτέ - να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς» για τα δύο μικρά παιδιά της ανοργάνωτης και παρορμητικής Χριστίνας. Οι συγκρούσεις και οι αναποδιές ωστόσο, σταδιακά θα δώσουν τη θέση τους στην κατανόηση, την αποδοχή και τη χαρά, δημιουργώντας μια «ξεχωριστή» οικογένεια.Γύρω από τους δύο ήρωες, μια παρέα από ξεχωριστούς χαρακτήρες, ο καθένας με τις ιδιοτροπίες, τα όνειρα και τις αγωνίες του, έρχεται να δώσει τη δική της πινελιά στην ιστορία. Μέσα από ξεκαρδιστικές καταστάσεις και απρόσμενες ανατροπές, όλοι μαζί ανακαλύπτουν πως η οικογένεια είναι εκεί όπου η αγάπη περισσεύει.Γνωρίστε τους χαρακτήρες της νέας κωμωδίας του MEGA, που υπόσχεται να μας χαρίσει στιγμές γεμάτες ζεστασιά, συναίσθημα και χιούμορ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης)Ο Γιάννης ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, οικογενειάρχης, δάσκαλος, δραστήριος, επικριτικός αλλά και δίκαιος… Όλα αυτά άλλαξαν πριν τριάμισι χρόνια όταν έχασε τη γυναίκα του, Σοφία, με την οποία ήταν παντρεμένοι για 40 χρόνια. Το πλήγμα ήταν τεράστιο. Η κόρη του έχει φύγει εδώ και 15 χρόνια στο εξωτερικό και τον επισκέπτεται σπάνια. Ο μεγαλύτερος φόβος του Γιάννη έγινε πραγματικότητα: έμεινε μόνος του. Από τότε έγινε άλλος άνθρωπος, γκρινιάρης, παράξενος, αντικοινωνικός, χωρίς όρεξη για τίποτα. Μόνη του παρέα είναι οι γείτονές του και οικογενειακοί φίλοι, Κώστας και Γεωργία, που τον σπρώχνουν να βρει πάλι κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή του και ίσως τον παλιό του εαυτό ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ (Ρένα Λύκου)Η Χριστίνα είναι χωρισμένη μητέρα της Ελευθερίας και του μικρού Κλεομένη. Εργατική, ανεξάρτητη αλλά και τρομακτικά ανοργάνωτη. Στο πανεπιστήμιο έμεινε έγκυος από τον μεγάλο της έρωτα, Φώτη, κι αναγκάστηκε να αφήσει τις σπουδές της στη φιλολογία. Ακολούθησε ο γάμος τους, οοποίος έληξε άδοξα όταν ο σύζυγός της δεν εμφανίστηκε στη γέννα του Κλεομένη. Ο Φώτης έφυγε στο εξωτερικό και εκείνη έμεινε μόνη να παλεύει για όλα. Οι πιο κοντινοί της άνθρωποι είναι η γειτόνισσά της, Μαίρη, η κολλητή της, Γιόνα, κι οι συνάδελφοι από το σαντουιτσάδικο, Αλέξανδρος και Μπάμπης. Η Χριστίνα δεν έχει πολλή αυτοπεποίθηση στα ερωτικά. Όταν ο Μπάμπης αρχίζει να τη φλερτάρει, αρχίζει κι αυτή να τον βλέπει με άλλο μάτι…ΚΩΣΤΑΣ ΣΓΟΥΡΟΣ (Δημήτρης Πιατάς)Ο Κώστας, στενός φίλος του Γιάννη, είναι παντρεμένος με τη Γεωργία, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Αν και μαλώνουν σαν τον σκύλο με τη γάτα, δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς εκείνη. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως ταξιτζής, όμως πλέον έχει βγει στη σύνταξη. Θεωρεί ότι, έπειτα από τόσα χιλιόμετρα στους δρόμους, έχει κερδίσει το δικαίωμα να περνά τις μέρες του, βλέποντας τηλεόραση από τον καναπέ. Πιστεύει πως η θητεία του στο ταξί τον έχει κάνει σοφό και παντογνώστη, αφού έχει μεταφέρει και συζητήσει με αμέτρητους επιστήμονες. Δε διστάζει να εκφράζει με απόλυτη σιγουριά τις συχνά αμφίβολες θεωρίες του για κάθε θέμα, προς μεγάλη αγανάκτηση της Γεωργίας και του Γιάννη.ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΠΑ (Ελένη Κρίτα)Η Γεωργία είναι σύζυγος του Κώστα κι η απόλυτη Ελληνίδα μάνα και γιαγιά. Γλυκιά, πρόθυμη να βοηθήσει, με τεράστια αποθέματα αγάπης, αλλά και δυναμική, παρεμβατική, έχει γνώμη για όλα. Περνά τις μέρες της καθαρίζοντας στην εντέλεια το σπίτι της, «κεντώντας» στην κουζίνα αλλά κυρίως προσπαθώντας να ξεκουνήσει τον Κώστα από τον καναπέ. Λατρεύει τον Γιάννη κι είναι αποφασισμένη να μην αφήσει να τον καταπιεί η κατάθλιψη. Δεν θα διστάσει να πει σε όλους τι να κάνουν, να οργανώσει τις ζωές.ΜΑΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ (Βάνα Ραμπότα)Η Μαίρη είναι η αγαπημένη φίλη και γειτόνισσα της Χριστίνας. Είναι ζωγράφος και θα μπορούσε να έχει κάνει μεγάλη καριέρα, αν την ενδιέφεραν τέτοια «πεζά πράγματα». Γλυκιά, ρομαντική, αφελής και λίγο στον κόσμο της, πιστεύει πάντα το καλύτερο για τους ανθρώπους. Είναι φανατική οικολόγος και έχει ένα σκυλάκι, την Τούλσι. Ήταν παντρεμένη για τριάντα χρόνια με έναν άντρα που την απάτησε με μία πολύ νεότερή της κι αυτό είναι ένα τραύμα που δεν έχει ξεπεράσει. Παρόλα αυτά δεν χάνει την αισιοδοξία της. Ο Γιάννης την γοητεύει, παρότι είναι πολύ διαφορετικός από εκείνη.ΓΙΟΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙ (Μελίνα Πολυζώνη)Η Γιόνα ήρθε σε ηλικία 5 ετών από την Αλβανία στην Ελλάδα για να ζήσει μαζί με τους γονείς της. Έχοντας αντιμετωπίσει από πολύ μικρή τον ρατσισμό λόγω της καταγωγής της, έμαθε να υπερασπίζεται τον εαυτό της και να βάζει κάθε ανόητο στη θέση του. Είναι η ψήστρια του σαντουιτσάδικου, όπου δουλεύει η Χριστίνα, και παρά το γλυκό κι ήρεμο παρουσιαστικό της, γίνεται ο φόβος κι ο τρόμος του μαγαζιού, ιδιαίτερα για τον Μπάμπη, τον άλλο ψήστη, με τον οποίο βρίσκεται διαρκώς σε κόντρα. Είναι στενή φίλη της Χριστίνας και προσπαθεί να τη βοηθά να παίρνει σωστές αποφάσεις.ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Νικολάκης Ζεγκίνογλου)Ο Μπάμπης είναι ψήστης στο σαντουιτσάδικο, όπου δουλεύει κι η Χριστίνα. Από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε, δεν έκρυψε ποτέ το ενδιαφέρον του για εκείνη. Αυτοαποκαλούμενος γόης, φλερτάρει με τα πάντα, μέχρι και με τη ζύμη για τις κρέπες. Είναι φανατικός της γυμναστικής καιδεν χάνει ευκαιρία να θαυμάσει το σώμα του ακόμα και στις αντανακλάσεις του στις σπάτουλες του μαγαζιού. Μπορεί να μην είναι το πιο κοφτερό μυαλό της παρέας, όμως η αυτοπεποίθησή του είναι τόσο μεγάλη, που δεν σκέφτεται ποτέ ότι μπορεί να κάνει κάποιο λάθος.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ (Αντώνης Γιαννακός)Ο Αλέξανδρος είναι ο υπεύθυνος του σαντουιτσάδικου. Λογικός, εσωστρεφής, πολύ ντροπαλός αλλά και αγχώδης. Είναι το τυπικό καλό παιδί, σκέφτεται πάντα τους άλλους και θέλει να βοηθάει χωρίς να κρίνει. Μπορεί να έχει μεγαλώσει πλουσιοπάροχα αλλά με την οικονομική κρίση, αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές. Όσο έκανε το μεταπτυχιακό του στα οικονομικά, ξεκίνησε να δουλεύει στο σαντουιτσάδικο. Αυτό που τον κρατάει εκεί είναι η Χριστίνα, την οποία ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που την είδε. Φυσικά δεν της το έχει αποκαλύψει ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΖΑΝΗ (Αμαρυλλίς Καπίρη)Η Ελευθερία είναι η κόρη της Χριστίνας. Πανέξυπνη, περίεργη και γεμάτη ενέργεια, αποζητά διαρκώς την προσοχή των γύρω της και δεν φοβάται να καταφύγει σε ευφάνταστες σκανταλιές για να την έχει. Ακόμα και πριν τον χωρισμό των γονιών της, είχε αναπτύξει έναν πολύ ισχυρό δεσμό με τη μητέρα της. Αντιμετωπίζει με καχυποψία κάθε νέο πρόσωπο που μπαίνει στο σπίτι τους, ιδιαίτερα τον Γιάννη. Αρχικά δοκιμάζει τα όριά του, σταδιακά όμως δένεται μαζί του και τον βλέπει ως οργανικό μέλος της οικογένειάς της.Πηγή: tvnea.com