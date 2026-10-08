2026-10-08 16:22:12
Φωτογραφία για Η δικαστική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την πρόσβαση των κατοίκων της Κυψέλης στα κρίσιμα έγγραφα του έργου για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.
Με ανάμικτα συναισθήματα υποδέχθηκαν οι κάτοικοι της Κυψέλης τη θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών στο αίτημά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων της «Ελληνικό Μετρό» και του αναδόχου, μετά τις καθιζήσεις και τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε στα σπίτια τους η διέλευση του μετροπόντικα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.Από τη μία, η απόφαση γεννά χαρά και αισιοδοξία. sidirodromikanea
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Η Deutsche Bahn κερδίζει τη νομική μάχη για την πρόσβαση ανταγωνιστών σε πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές.
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Η Deutsche Bahn κερδίζει τη νομική μάχη για την πρόσβαση ανταγωνιστών σε πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές.
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