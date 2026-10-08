Η «TV Land», η νέα σειρά της ΕΡΤ, παρουσιάστηκε σε avant-première χθες, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σε κεντρικό κινηματογράφο της Αθήνας, παρουσία δημοσιογράφων, ηθοποιών και συντελεστών, αποσπώντας ενθουσιώδες χειροκρότημα.Μετά το τέλος της προβολής, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της σειράς, και να γνωρίσουν καλύτερα τους ήρωες και τον κόσμο της «TV Land» που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 20:00, στην ΕΡΤ1.Με την υπογραφή του Γιώργου Β. Φειδά στο πρωτότυπο concept και το σενάριο, του Αλέξανδρου Ρέλλου στη σκηνοθεσία και της Φρόσως Ράλλη στην καλλιτεχνική διεύθυνση, η «TV Land» ανοίγει την πόρτα στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής και αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν όταν οι κάμερες σταματούν να γράφουν και τίποτα δεν πηγαίνει ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα.Στο επίκεντρο βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που πρέπει πάση θυσία να βγάλει στον αέρα το σίριαλ «Απαγορευμένη Εδέμ». Μόνο που, μέχρι να ολοκληρωθεί ένα επεισόδιο, έχουν ήδη προκύψει αρκετά… καινούργια! Έρωτες, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, λάθη και απρόοπτα αναστατώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία της σειράς και κάνουν τη ζωή τους να μοιάζει όλο και περισσότερο με τη σαπουνόπερα που γυρίζουν.Με γρήγορο ρυθμό και ανατρεπτικό χιούμορ, η «TV Land» καταγράφει με απολαυστικό τρόπο όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες!ΠΡΕΜΙΕΡΑΣάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 20:00Επεισόδιο 1ο: «Καλώς ήρθες Αλίκη»H Αλίκη ξεκινά δουλειά στην R.E.M. Productions, όμως η εταιρεία βρίσκεται σε πανικό στην προσπάθεια να κλείσει το επεισόδιο νούμερο 1284 της «Απαγορευμένης Εδέμ». Η πρωταγωνίστρια Νίνα Καρνέζη είναι σε κόντρα τόσο με τον σεναριογράφο για τις σκηνές όσο και με τη Μυρτώ, τη συνάδελφό της που υποδύεται την ερωμένη του τηλεοπτικού της συζύγου. Η Μαριάνθη δέχεται πιέσεις από το κανάλι, ενώ της γίνεται ξεκάθαρο ότι αν χαθεί μία ακόμα προβολή, το κανάλι θα κόψει τη σειρά στον αέρα, οδηγώντας την R.E.M. σε αναπόφευκτη οικονομική καταστροφή. Όταν ο Κωνσταντίνος, πρώην σύζυγος της Μαριάνθης και πρώην σκηνοθέτης της «Απαγορευμένη Εδέμ», κάνει αιφνιδιαστική επίσκεψη στο γύρισμα και η Αλίκη βάλει κατά λάθος στο γύρισμα ένα δημοσιογραφικό συνεργείο κουτσομπολίστικης εκπομπής που δεν έπρεπε με τίποτα να μπει, τα πράγματα θα πάρουν απρόσμενη τροπήΚυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 20:00Επεισόδιο 2ο: «Στη χώρα των Τεράτων»Το κανάλι έχει κάνει ξεκάθαρο ότι, αν δεν παραδοθεί το Επεισόδιο 1284, η σειρά θα κοπεί στον αέρα. Τα πράγματα όμως δεν είναι και πολύ ευοίωνα, καθώς η Νίνα έχει πάρει το ΟΚ από τη Μαριάνθη να κάνει ό,τι αλλαγές θέλει στο σενάριο, η Μυρτώ προσπαθεί να το σκάσει από το γύρισμα για να πάει σε κάστινγκ ταινίας κι όλα δείχνουν ότι το 1284 είναι απλώς καταραμένο και δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Ταυτόχρονα, το κανάλι πιέζει τη Μαριάνθη να ξαναδώσει τη σκηνοθεσία της «Απαγορευμένης Εδέμ» στον πρώην σύζυγό της, τον Κωνσταντίνο, κι εκείνη αναγκάζεται να κάνει μαζί του μια συμφωνία: αν ολοκληρώσει το 1284, η θέση του σκηνοθέτη είναι και πάλι δική του. Την ίδια στιγμή, η Αλίκη αποφασίζει να ακολουθήσει μια συμβουλή της Νίνας, με επεισοδιακά αποτελέσματα που θα φέρουν στον χώρο την Αστυνομία και θα βάλουν την εταιρεία σε κίνδυνο.Μετά τη μετάδοσή του στην ΕΡΤ1, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο και στο ERTFLIX.Σενάριο – Πρωτότυπο concept: Γιώργος Β. ΦειδάςΣκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΡέλλοςΔιεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος ΒασιλειάδηςΜοντάζ: Κωνσταντίνος ΑδρακτάςΚαλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω ΡάλληΕνδυματολόγος: Ελίνα ΜαντζάκουΣκηνογράφος: Τζιοβάνι ΤζανετήςΜουσική: Σταμάτης ΣταματάκηςΟργάνωση Παραγωγής: Βαγγέλης ΜπαλάφαςCO-Executive Producer: Γιάννης ΔώνοςExecutive Producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω ΡάλληΕκτέλεση παραγωγής: Feelgood ProductionsΠαραγωγή ΕΡΤΠρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης ΠαπαζήσηςΠηγή: tvnea.com