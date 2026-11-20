Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται πλέον από εθνικούς πόρους – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του ΕΟΠΥΥ με δύο φαρμακευτικές εταιρείες για τις τιμές των φαρμάκων.

Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανοίξει εκ νέου το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας του υπουργείου Υγείας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός εξήγησε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται πλέον από εθνικούς πόρους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ με δύο φαρμακευτικές εταιρείες για τις τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι σχεδιάζεται να παρέχεται μέσω του προγράμματος και δωρεάν πρόσβαση σε διαιτολόγους.

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