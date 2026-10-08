2026-10-08 16:49:07
Φωτογραφία για Η Deutsche Bahn κερδίζει τη νομική μάχη για την πρόσβαση ανταγωνιστών σε πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές.
Γερμανικό δικαστήριο έκρινε ότι η Deutsche Bahn δεν υποχρεούται να δεσμεύει τουλάχιστον το ένα τέταρτο της σιδηροδρομικής χωρητικότητας σε διαδρομές με μεγάλη συμφόρηση για τους ανταγωνιστές της σε μεγάλες αποστάσεις, ανατρέποντας ένα ρυθμιστικό μέτρο που αποσκοπούσε στο άνοιγμα του δικτύου σε νέους φορείς εκμετάλλευσης.Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κολωνίας έκρινε, σε έκτακτη διαδικασία, ότι η sidirodromikanea
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