Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης THEMA S.A.
2026-10-09 21:24:11
Κανονικά λειτουργεί από τις 6.40 το απόγευμα το Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 4.10μμ η ώρα δεν διεξαγόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, όσο και προς στην Καλαμαριά.Προσωρινό τεχνικό ζήτημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων προκάλεσε την διακοπή λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό THEMA S.A.Η εταιρεία τονίζει σε sidirodromikanea
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