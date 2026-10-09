2026-10-09 18:40:21

Υπεγράφη στο δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση της οδού Πόντου παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου.Στην οδό Πόντου χωροθετούνται τέσσερις σταθμοί της επέκτασης του Μετρό, με τρεις στο αδιάνοικτο τμήμα της. Στο τέρμα της οδού, στη Μίκρα, δημιουργείται κεντρικός σταθμός μετεπιβίβασης, συνδέοντας το sidirodromikanea

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