2026-11-20 16:48:49

Ολόκληρη οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο του δυστυχήματος στην περιοχή Ράμου, όταν το Tourist Express παρέσυρε όχημα που εισήλθε στις γραμμές.Νέα σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε στο Μπανγκλαντές, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με αυτόματο ρίκσο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Ράμου, κοντά στο sidirodromikanea

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