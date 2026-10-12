2026-10-12 15:20:18

Με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.«Ο Άγγελος είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί, το σκοτώσανε το κάψανε και μου το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι έκανε λάθος ο σταθμάρχης αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο sidirodromikanea

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