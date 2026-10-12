





Στην πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, βρέθηκαν οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 14,7% και κατέκτησε την κορυφή στο γενικό σύνολο, με τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να αγγίζει τις 4 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, κατέκτησε την πρώτη θέση και στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο ποσοστό 13,8%.

Σημειώνεται, ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό οι «Εξελίξεις τώρα» σημείωσαν μέσο ποσοστό 17,8%. Η κάλυψη της εκπομπής έφτασε τους 1.251.000 τηλεθεατές.







Με την Αναστασία Γιάμαλη στην παρουσίαση, οι «Εξελίξεις τώρα» συνεχίζουν να ξεχωρίζουν για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και την ουσιαστική ανάλυση των γεγονότων. Η εμπιστοσύνη των τηλεθεατών αποτυπώνεται στις επιδόσεις της εκπομπής, η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: tvnea.com