2026-10-12 21:04:19
Φωτογραφία για Ισπανία: Φλεγόμενο τρένο υψηλής ταχύτητας με 380 επιβάτες – «Παρέλυσε» η σύνδεση Μαδρίτης–Βαρκελώνης.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 12/10 σε τρένο υψηλής ταχύτητας AVE στην περιοχή Ρίκλα, κοντά στη Σαραγόσα της Ισπανίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης.Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:05, στο πίσω τμήμα της αμαξοστοιχίας, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό το Φιγκέρες. Περίπου 380 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, sidirodromikanea
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Ισπανία: Μαζικές ακυρώσεις δρομολογίων μετά από πυρκαγιά στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.
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