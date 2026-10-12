2026-10-12 21:04:19

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 12/10 σε τρένο υψηλής ταχύτητας AVE στην περιοχή Ρίκλα, κοντά στη Σαραγόσα της Ισπανίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης.Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:05, στο πίσω τμήμα της αμαξοστοιχίας, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό το Φιγκέρες. Περίπου 380 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, sidirodromikanea

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