2026-10-12 17:17:51
Φωτογραφία για ALL IN: Κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ



Το «ALL IN» κάνει σέντρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ απόψε, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 23:15 με άχαστη δυάδα Τσουβέλα - Ράπτη, αποκλειστική συνέντευξη Φώτη Ιωαννίδη και ντέρμπι «αιωνίων» με Αλέξανδρο Τσουβέλα και Μάριο Αθανασίου.



Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης συνθέτουν την ανατρεπτική τετράδα του «ALL IN». Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που οι σύλλογοι επιστρέφουν στη δράση και στην Ελλάδα ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έρχεται η ώρα για την ποδοσφαιρική ανάλυση με εντελώς διαφορετικό στυλ. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας συναντά τον Νίκο Ράπτη στο στούντιο του «ALL IN» για να σχολιάσουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο τα όσα έχουν γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να μας προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ευθυμίας. Ο Κώστας Κατσουράνης θα μιλήσει για τα όσα έγιναν στο τακτικό κομμάτι και, λογικά, θα διαφωνήσει με την Έλενα Παπαδοπούλου ενώ ο Γιώργος Λιανός θα περιγράψει τις καλύτερες στιγμές του Σαββατοκύριακου. 



Στον καναπέ του «ALL IN» θα βρεθεί ο Μάριος Αθανασίου για να μιλήσει για την αγαπημένη του ομάδα και να αντιμετωπίσει τον… Αλέξανδρο Τσουβέλα. 



Σε όλα αυτά θα προστεθεί και η αποκλειστική συνέντευξη του Φώτη Ιωαννίδη στην Έλενα Παπαδοπούλου, ο οποίος μίλησε, λίγο πριν επιστρέψει στη Λισαβόνα, για την Εθνική ομάδα, την προσωπική του ζωή και απαντάει στο γιατί αποχώρησε από τα Social Media. 



Live στα decks του πλατό η Βάσω Ξηροτύρη aka DJ Miss XV.



Ραντεβού απόψε και κάθε Δευτέρα στις 23.15 στον ΣΚΑΪ.







Πηγή: tvnea.com
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