





Δύο πόλεις, πέντε παίκτες και μία γευστική αναμέτρηση που θα ανάψει φωτιές!

Το «Κάτι Ψήνεται» την εβδομάδα 12-16 Οκτωβρίου ταξιδεύει στη Θεσσαλία και φέρνει τον Βόλο και τη Λάρισα γύρω από το ίδιο τραπέζι!

Αμαλία, Λαμπρινή, Χρήστος, Σάννυ και Ειρήνη ανοίγουν τα σπίτια τους, επιστρατεύουν αγαπημένες συνταγές, τοπικές γεύσεις και πολλή φαντασία, με έναν και μόνο στόχο: να κερδίσουν τις εντυπώσεις και την υψηλότερη βαθμολογία!

Το κέφι, τα πειράγματα και οι εκπλήξεις δεν λείπουν, οι μαγειρικές δημιουργίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο, τα σχόλια δίνουν και παίρνουν και κάθε βαθμός μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Βόλος ή Λάρισα; Ποια πόλη θα κερδίσει τις εντυπώσεις και ποιος παίκτης θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής της 3ης εβδομάδας του «Κάτι Ψήνεται»;







ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΜΑΛΙΑ

Η οικοδέσποινα που μαγειρεύει και… τραγουδά!

Η εβδομάδα ξεκινά στον Βόλο με την Αμαλία, 62 ετών, που αισθάνεται… 20! Κοινωνική, χαμογελαστή και ασταμάτητα ομιλητική, αγαπά τη μαγειρική, τη διασκέδαση και το τραγούδι, το οποίο δεν αποχωρίζεται ούτε την ώρα που μαγειρεύει! Η Αμαλία ετοιμάζει «Μερακλίδικο μπέρδεμα», «Ο άσσος στο μανίκι» και «Το μήλο… κουρκούτιανε!» και δηλώνει «μάστερ» στο κυρίως πιάτο της, αν και η ποσότητα είναι τόσο μεγάλη που δυσκολεύεται να χωρέσει στην κατσαρόλα!

Στο τραπέζι γίνονται οι πρώτες γνωριμίες, ενώ η Αμαλία είναι απόλυτα ικανοποιημένη με τις δημιουργίες της, ακόμη κι αν οι καλεσμένοι της αποδεικνύονται πιο επιλεκτικοί από όσο περίμενε. Θα ανταποδώσουν τη γενναιοδωρία της με εξίσου γενναιόδωρους βαθμούς;







ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η παράδοση της Λάρισας μπαίνει στο παιχνίδι!

Την Τρίτη μεταφερόμαστε στη Λάρισα και στην κουζίνα της Λαμπρινής, 41 ετών. Δασκάλα μπαλέτου, σοπράνο και λάτρης των τεχνών, η πολυπράγμων οικοδέσποινα έχει μάθει από μικρή να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να τα καταφέρνει!

Για την παρέα ετοιμάζει ένα μενού με έντονο θεσσαλικό χαρακτήρα: «Δεν έχει φύλλο… αλλά έχει χαρακτήρα», «Παράδοση που λιώνει στο πιρούνι» και «Το καρύδι στα καλύτερά του».

Η Λαμπρινή κάνει τα πάντα για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους της, αλλά στο τραπέζι ξεκινά και η αναπόφευκτη αντιπαράθεση: Βόλος εναντίον Λάρισας! Θα καταφέρουν τα πιάτα της που είναι εμπνευσμένα από την παράδοση του τόπου της, να της χαρίσουν το βαθμολογικό προβάδισμα;







ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ

Το ρίσκο μπαίνει στην κουζίνα!

Την Τετάρτη επιστρέφουμε στον Βόλο και στον Χρήστο, 36 ετών, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, πρωταθλητής σε αγώνες μοτοσικλέτας και λάτρης των προκλήσεων. Γενικώς, ο Χρήστος δεν φοβάται τα ρίσκα, τη ζωή, αλλά ούτε και τη μαγειρική!

Με διάθεση για πειραματισμούς ετοιμάζει «Τραγανή Γλύκα», «Διακοπές στο πιάτο» και «Η αμαρτία του τελευταίου πιάτου», πιστεύοντας ότι οι πρωτότυπες δημιουργίες του μπορούν να τον οδηγήσουν στη νίκη.

Στο τραπέζι αφήνει πίσω του το άγχος και γίνεται ένας χαμογελαστός οικοδεσπότης. Όμως το ορεκτικό του, και ειδικά η παρουσία του μελιού, προκαλεί ποικίλα σχόλια! Θα επιβραβευτεί η τόλμη του ή το μαγειρικό ρίσκο θα του στοιχίσει βαθμούς;







ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΣΑΝΝΥ

Η «ηλιόλουστη» οικοδέσποινα διεκδικεί την κορυφή!

Την Πέμπτη η παρέα επιστρέφει στη Λάρισα και στη Σάννυ, 45 ετών. Δυναμική, εξωστρεφής και γεμάτη χιούμορ, η Σάννυ πήρε το παρατσούκλι της επειδή ένας συμφοιτητής της τη θεωρούσε… ηλιόλουστη!

Στην κουζίνα ετοιμάζει «Πικάντικη αγκαλιά», «Σιγοψημένο θησαυρό με άρωμα φθινοπώρου» και «Κόκκινη αμαρτία σε διαφανές γυαλί», με το κυρίως πιάτο της να βασίζεται σε συνταγή της γιαγιάς της.

Το κλίμα στο τραπέζι είναι ζεστό, η Αμαλία συνεχίζει το τραγούδι και η Σάννυ συγκινείται μιλώντας για τον πατέρα της. Το κυρίως της, μάλιστα, καταφέρνει κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα: το τρώνε όλοι! Μήπως αυτή είναι η κίνηση-ματ που θα αλλάξει τη βαθμολογική κατάταξη;







ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ

Το τελευταίο δείπνο και η μεγάλη αναμέτρηση!

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται στην Αγριά Βόλου, με την Ειρήνη, 55 ετών. Καλόκαρδη, υπομονετική και με μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη μαγειρική της, η Ειρήνη δηλώνει πως μπορεί να κάνει ακόμη και τον πιο δύσκολο καλεσμένο να φάει το φαγητό της!

Για το τελευταίο δείπνο ετοιμάζει «Τυρένια γεύση», «Μεθυσμένο δίποδο» και «Μαύρη απόλαυση».

Στο τραπέζι τα γέλια και τα πειράγματα δεν σταματούν, ενώ η Αμαλία είναι τόσο αφοσιωμένη στο φαγητό που… δεν σηκώνει κεφάλι από το πιάτο της! Η βραδιά κλείνει με δώρα, συγκίνηση και την υπόσχεση ότι η παρέα θα ξανασυναντηθεί.







Βόλος ή Λάρισα; Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας;







«ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ». ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 17:30 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1







ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Project Manager: Σόφη Καραγιάννη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζώης

Κειμενογράφος - Voice Over: Βαγγέλης Χαρισόπουλος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Παυλιδάκης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions













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Πηγή: tvnea.com