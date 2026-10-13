Για το αγγούρι έχω μιλήσει διεξοδικά στο άρθρο μου Αγγούρι – το γνωστό μας άγνωστο καλοκαιρινό φρούτο, εδώ σας μεταφέρω ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο αφορά την πολύτιμη βοήθεια του αγγουριού στην επιδερμίδα μας!λοιπόν και θα χαρακτήριζα το αγγούρι ως τη δροσοσταλιά της φύσης που ξυπνά την ομορφιά μας!Το απόλυτο φυσικό ελιξίριο ενυδάτωσης και αναζωογόνησης για το δέρμα μας!-. και να πως και γιατί χρησιμοποιώ το αγγούρι και τον χυμό του για την επιδερμίδα μας!΄Η κατάψυξη του χυμού αγγουριού για περίπου τέσσερις ώρες δημιουργεί δροσιστικά παγάκια που μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά το πρόσωπο, να μειώσουν την εμφάνιση του πρηξίματος και να αφήσουν το δέρμα μας με μια αίσθηση φρεσκάδας.Και γιατί αυτό;Ισχύει ο ισχυρισμός "Η κατάψυξη του χυμού αγγουριού για περίπου τέσσερις ώρες δημιουργεί δροσιστικά παγάκια, τα οποία μπορούν να καταπραΰνουν προσωρινά το πρόσωπο, να μειώσουν το πρήξιμο και να χαρίσουν αίσθηση αναζωογόνησης στην επιδερμίδα";Ναι, ο ισχυρισμός αυτός ισχύει απόλυτα.Η χρήση παγωμένου χυμού αγγουριού στο πρόσωπό μας είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική φυσική μέθοδος για την άμεση ανακούφιση της επιδερμίδας.Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται σε δύο κύριους παράγοντες:1. στην επίδραση του κρύου/Κρυοθεραπεία - η χαμηλή θερμοκρασία από τα παγάκια προκαλεί στιγμιαία σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων (αγγειοσυστολή).Αυτό μειώνει άμεσα το πρήξιμο (ειδικά στην περιοχή κάτω από τα μάτια) και καταπραΰνει τυχόν φλεγμονές ή κοκκινίλες, κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο ξύπνιο και αναζωογονημένο.Οι κλασικές φέτες αγγουριού στα μάτια δεν είναι μύθος - τα αντιοξειδωτικά του βοηθούν στη λεύκανση της περιοχής και στη μείωση της κούρασης.2. στις πανίσχυρες ιδιότητες του αγγουριού - τα πανίσχυρα συστατικά του αγγουριού προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση,αντιοξειδωτική προστασία και βοηθούν στη μείωση του ερεθισμού του δέρματος, χαρίζοντας μια έντονη αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης.Σημειώσεις:-. συμβουλή εφαρμογής - μερικές φορές ο πάγος μπορεί να δημιουργήσει το γνωστό μας "έγκαυμα του πάγου".Για να το αποφύγουμε δεν εφαρμόζουμε το παγάκι απευθείας στο γυμνό μας δέρμα, ειδικά αν έχουμε πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα.Τι κάνουμε;Τυλίγουμε το παγάκι σε ένα λεπτό, καθαρό πανί ή γάζα και κάνουμε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις.Αυτό ήταν....... -. συμβουλές για σπιτικές μάσκες -α. για λιπαρό δέρμα με τάση ακμής - ανακατεύω χυμό αγγουριού με λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού...β. για βαθιά ενυδάτωση, πολτοποιώ αγγούρι και το αναμειγνύω με μία κουταλιά γιαούρτι ή τζελ αλόης...κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr