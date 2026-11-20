Η ανάπτυξη οργανωμένων υπηρεσιών υγείας μέσα από τα φαρμακεία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προοπτικές για το μέλλον του φαρμακευτικού επαγγέλματος.

Σε παρέμβασή του στο iEidiseis.gr, ο Μανώλης Κατσαράκης, γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, αναδεικνύει πέντε βασικούς λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Πολιτεία και τον κλάδο.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία τα ιδιωτικά φαρμακεία αντιμετωπίζουν αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, περιορισμένα περιθώρια κέρδους και οικονομικές πιέσεις που συνδέονται με τις τιμές των φαρμάκων και τις υποχρεωτικές επιστροφές ή παρακρατήσεις, όπου αυτές εφαρμόζονται.

Οι επιστημονικές υπηρεσίες υγείας μπορούν να αποτελέσουν έναν πρόσθετο πυλώνα οικονομικής βιωσιμότητας, εφόσον θεσμοθετηθούν, οργανωθούν και αποζημιώνονται δίκαια.

Οι πέντε λόγοι που αναδεικνύει ο Μανώλης Κατσαράκης

Στην παρέμβασή του, ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ παρουσιάζει πέντε βασικές παραμέτρους που καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη φαρμακευτικών υπηρεσιών:

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