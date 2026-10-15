2026-10-15 08:19:47
Φωτογραφία για Σε τροχιά υλοποίησης η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Λισαβόνας - Πόρτο.
Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα στην ιστορία της Πορτογαλίας, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της νέας γραμμής υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο. Η νέα υποδομή έχει σχεδιαστεί για ταχύτητες έως 300 χλμ./ώρα και αναμένεται να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας σε μόλις 75 λεπτά.Οι εργασίες sidirodromikanea
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