2026-10-15 09:44:24
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά με 20.2% για την «Κοινωνία Ώρα Mega»



Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κυριάρχησε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, καταγράφοντας 20.2% στο δυναμικό κοινό και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Happy Day στον Alpha με 12.8%, ενώ το Σήμερα ακολούθησε με 12.3%.

Η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 7.3%, οριακά κάτω από το Καλημέρα Ελλάδα, που κατέγραψε 7.2%. Πιο χαμηλά βρέθηκε το Νωρίς Νωρίς με 3.5%, ενώ το Stars System ολοκλήρωσε την κατάταξη με 1.0%.

Πηγή: tvnea.com
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