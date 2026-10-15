2026-10-15 09:44:23

Το «Χαμογέλα και Πάλι!» βρέθηκε στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης με 12.6% στο δυναμικό κοινό, έχοντας μικρό προβάδισμα από το Super Κατερίνα, που σημείωσε 12.4%. Οι δύο εκπομπές κινήθηκαν πολύ κοντά, με τη διαφορά τους να περιορίζεται στις δύο δέκατες της μονάδας.



Οι Αταίριαστοι ακολούθησαν με 10.4%, ενώ Το Πρωινό κατέγραψε 8.2%. Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα σημείωσε 6.1%, με το 10 Παντού να βρίσκεται στο 4.9%. Την κατάταξη ολοκλήρωσε το Πρωίαν Σε Είδον με 3.7%.



Πηγή: tvnea.com



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