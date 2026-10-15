2026-10-15 11:43:53

Το UEFA Champions League: Σαχτάρ – ΑΕΚ (MEGA) βρέθηκε στην πρώτη θέση της prime time ζώνης με 19.8% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» με 17.9%, ενώ το «Το Σόι Σου» (Ε) σημείωσε 15.1%.



Στη συνέχεια, η «Μία Γυναίκα» κατέγραψε 12.9% και ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» 11.3%. Το First Dates κινήθηκε στο 10.1%, ενώ το «Κρίνο και Αγκαθί» σημείωσε 9.5%. Κοντά σε αυτή την επίδοση βρέθηκε το Ντέρτι, με 9.1%.



Χαμηλότερα, το «Μπλε Ώρες» κατέγραψε 6.6%, ενώ «Ο Πύργος του Ντάουντον – Β’ Κύκλος» περιορίστηκε στο 0.8%, σημειώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στα προγράμματα της συγκεκριμένης ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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