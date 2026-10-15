2026-10-15 11:43:53
Στην πρώτη θέση της late night ζώνης βρέθηκε η πρεμιέρα απο τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 16.0% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.
Η «Αυτοψία» ακολούθησε με 10.2%, ενώ το Post Game σημείωσε 8.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης για τη συγκεκριμένη ζώνη.
Πηγή: tvnea.com
Η «Αυτοψία» ακολούθησε με 10.2%, ενώ το Post Game σημείωσε 8.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης για τη συγκεκριμένη ζώνη.
Πηγή: tvnea.com
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