2026-10-15 11:43:53
Φωτογραφία για Late Night ζώνη : Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» - Έφτασε μέχρι 20,2%
Στην πρώτη θέση της late night ζώνης βρέθηκε η πρεμιέρα απο τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 16.0% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

Η «Αυτοψία» ακολούθησε με 10.2%, ενώ το Post Game σημείωσε 8.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης για τη συγκεκριμένη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com
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