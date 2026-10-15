2026-10-15 15:04:44
Φωτογραφία για Δυστύχημα Τεμπών: Προχωρά η διαδικασία των εκταφών - Εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο.
Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλη προχθές στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Με την εισαγγελική παραγγελία τής προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπαϊωάννου προς τους πραγματογνώμονες ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την sidirodromikanea
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