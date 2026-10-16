2026-10-16 10:58:52

Ο αγώνας UEFA Europa League: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός στον ΑΝΤ1 κυριάρχησε στην prime time ζώνη, σημειώνοντας 21.4% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τα υπόλοιπα προγράμματα.



Στη συνέχεια, το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» κατέγραψε 14.3%, ενώ το «Το Σόι Σου» (Ε) ακολούθησε με 14.0%. Η «Μία Γυναίκα» σημείωσε 13.9%, ενώ το «Κάμπινγκ» συγκέντρωσε 11.0%. Ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» κατέγραψε 10.5% και το First Dates 10.3%.



Το «Καλώς ήλθε το δολάριο» στο Star σημείωσε 9.3%, ενώ οι «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κατέγραψαν 7.7%. Πιο χαμηλά, το «Μπλε Ώρες» σημείωσε 6.3%, το One for the Money στο Open 3.6% και ο «Πύργος του Ντάουντον – Β’ Κύκλος» 1.8%.



Στην κορυφή της late night ζώνης βρέθηκε το The Football Show με 8.7% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Άνω Κάτω… Κοινωνία» με 6.8%, ενώ το MEGA Stories κατέγραψε 3.4%.



Πηγή: tvnea.com



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