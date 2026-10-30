2026-10-30 08:15:37
Φωτογραφία για TO INTERNET ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ SITES ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ....

 



Χάκερ έχουν ήδη ξεκινήσει επιθέσεις εκμεταλλευόμενοι τα κενά ασφάλειας στη γλώσσα PHP όπου πατά μεγάλο μέρος του Διαδικτύου.

Οι δημιουργοί της ευρέως χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού PHP ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι θα κυκλοφορήσουν ενημερώσεις λογισμικού για δύο κρίσιμα κενά ασφάλειας, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιούσαν ότι οι οργανισμοί που δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις διορθώσεις θα πρέπει να θέσουν εκτός λειτουργίας τους επηρεαζόμενους ιστότοπους.

Η PHP χρησιμοποιείται σε μεγάλο μέρος του Διαδικτύου και το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν εκτιμήσεις ότι οι ιστότοποι που βασίζονται στη συγκεκριμένη γλώσσα ενδέχεται να είναι εκτεθειμένοι σε σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις.

«Η PHP βρίσκεται παντού. Τροφοδοτεί αθόρυβα ιστότοπους που βασίζονται σε WordPress, Drupal, Joomla και Magento, πλατφόρμες κοινής φιλοξενίας ιστοσελίδων, πίνακες ελέγχου και πάρα πολλές εφαρμογές που δεν αναφέρουν καν ότι χρησιμοποιούν PHP στο παρασκήνιο», ανέφερε σε ανάρτησή της η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Huntress.

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