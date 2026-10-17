Ο ασθενής επισκέπτεται το φαρμακείο και, όταν χρειάζεται ιατρική εκτίμηση κατάλληλη για εξ αποστάσεως παροχή, μπορεί να συνδεθεί με εφημερεύοντα γιατρό μέσω βιντεοκλήσης. Αυτή είναι η κατεύθυνση μιας νέας πιλοτικής συνεργασίας στην περιοχή Nordrhein της Γερμανίας, που ανακοινώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Το ενδιαφέρον για τον φαρμακευτικό κλάδο είναι διπλό: το φαρμακείο εντάσσεται οργανωμένα στη διαδρομή πρόσβασης στην περίθαλψη, ενώ το ευρύτερο γερμανικό πλαίσιο προβλέπει ξεχωριστή αποζημίωση για την...

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