2026-10-17 16:06:21

Τα παλιά βαγόνια του Μετρό του Λονδίνου δεν καταλήγουν όλα για παλιοσίδερα μετά την απόσυρσή τους. Πολλά αποκτούν μια δεύτερη ζωή, μετατρεπόμενα σε χώρους εστίασης, πολιτιστικά κέντρα, μουσειακά εκθέματα ή ακόμη και σε ενεργούς συρμούς σε μικρά νησιωτικά σιδηροδρομικά δίκτυα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Supper Club Tube στο Walthamstow, όπου ένα βαγόνι της γραμμής Victoria του 1967 έχει sidirodromikanea

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