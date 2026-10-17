2026-10-17 16:06:21
Φωτογραφία για Η δεύτερη ζωή των παλιών συρμών του Μετρό του Λονδίνου: Από εστιατόρια μέχρι απομακρυσμένα νησιά.
Τα παλιά βαγόνια του Μετρό του Λονδίνου δεν καταλήγουν όλα για παλιοσίδερα μετά την απόσυρσή τους. Πολλά αποκτούν μια δεύτερη ζωή, μετατρεπόμενα σε χώρους εστίασης, πολιτιστικά κέντρα, μουσειακά εκθέματα ή ακόμη και σε ενεργούς συρμούς σε μικρά νησιωτικά σιδηροδρομικά δίκτυα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Supper Club Tube στο Walthamstow, όπου ένα βαγόνι της γραμμής Victoria του 1967 έχει sidirodromikanea
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