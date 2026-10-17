2026-10-17 21:48:25
Φωτογραφία για Τα πιο ασυνήθιστα τρένα στον κόσμο που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Από τρένα που κρέμονται ανάποδα και γλιστρούν μέσα από πολυκατοικίες μέχρι πλατφόρμες από μπαμπού που διασχίζουν την καμποτζιανή ύπαιθρο, μηχανικοί σε όλο τον κόσμο έχουν βρει μερικούς πραγματικά εξαιρετικούς τρόπους για να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β.Είτε πρόκειται για ένα φουτουριστικό μονοτρόχιο σιδηρόδρομο στην Κίνα , μια ανατριχιαστική διαδρομή σε μια ελβετική βουνοπλαγιά ή ένα ταξίδι sidirodromikanea
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Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ εκδόθηκε κατά λάθος στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
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Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ εκδόθηκε κατά λάθος στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
Διακοσμητικές φιγούρες-μιατούρες από σύρμα
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Διακοσμητικές φιγούρες-μιατούρες από σύρμα
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