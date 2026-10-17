2026-10-17 21:48:25

Από τρένα που κρέμονται ανάποδα και γλιστρούν μέσα από πολυκατοικίες μέχρι πλατφόρμες από μπαμπού που διασχίζουν την καμποτζιανή ύπαιθρο, μηχανικοί σε όλο τον κόσμο έχουν βρει μερικούς πραγματικά εξαιρετικούς τρόπους για να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β.Είτε πρόκειται για ένα φουτουριστικό μονοτρόχιο σιδηρόδρομο στην Κίνα , μια ανατριχιαστική διαδρομή σε μια ελβετική βουνοπλαγιά ή ένα ταξίδι sidirodromikanea

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