Πολύ ιδιαίτερο και "εύκολο" υλικό, συγκριτικά με άλλα, παρ΄όλα αυτά οι κατασκευές με σύρμα δεν ανήκουν σε αυτές που συνήθως προτιμούν οι ερασιτέχνες - χομπίστες στις κατασκευές. Βασική αιτία είναι επί της ουσίας αυτή ακριβώς η ευκολία του σύρματος να μπορεί να σχηματοποιηθεί σε ο,τιδήποτε, όμως απαιτείται φαντασία και κάποιας μορφής στοιχειώδη "κλίση" στην δημιουργία, γενικά, ώστε να κάνει κάποιος πιο συγκεκριμένο αυτό το "ο,τιδήποτε". :)Για τις συρμάτινες κατασκευές, πέραν της βασικής τεχνικής, δεν υπάρχει για κάθε λεπτομέρεια σαφής ...μπούσουλας που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει όπως συμβαίνει με άλλου είδους τεχνικές και η κάθε κατασκευή τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά προϋποθέτει προσωπική έμπνευση.Μια επιπρόσθετη δυσκολία για τους ερασιτέχνες είναι ότι κατά βάση στις κατασκευές με σύρμα δεν χρησιμοποιούνται πολλά επιπρόσθετα στοιχεία-υλικά, δεν είναι κατασκευές που επιδέχονται επεξεργασία, βάψιμο κλπ όπως πολλών άλλων τύπων κατασκευές και ο δημιουργός έχει στο μεγαλύτερο μέρος να κάνει σχεδόν αποκλειστικά μόνο με το ...σύρμα.Παρ΄όλα αυτά αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κάποιος, ξεκινώντας με ...μια κουλούρα σύρμα και ένα πενσάκι για το λύγισμά του, τις πραγματικά τεράστιες δυνατότητες του "παρεξηγημένου" αυτού υλικού που κάθε άλλο παρά "ψυχρό" είναι.Το κόστος του είναι μικρό, τα κομμάτια μεταξύ τους δεν χρειάζονται κανενός είδους συγκόλληση γιατί απλά πάλι με λεπτότερο σύρμα θα τα ενώσετε και η απουσία υλικών όπως κόλλες, χρώματα κλπ κάνει τις συρμάτινες κατασκευές πιο εύκολες ακόμη και σε ό,τι αφορά τον χώρο που χρειάζεστε για να δουλέψετε ή να αποθηκεύσετε εργαλεία-υλικά. Δείτε και εδώ περισσότερες λεπτομέρειες - ιδέες.Ακόμη και πολύ απλής μορφής σχήματα-φιγούρες, που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο το περίγραμμά τους να δημιουργηθεί με σύρμα, μπορούν να αποκτήσουν πραγματικά πολύ καλαίσθητη όψη συνδυασμένες με υφασμάτινα στοιχεία που θα τους δώσουν αληθοφανή όψη συρμάτινης ...κούκλας.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σαν διακοσμητικά τοίχου ή να τοποθετηθούν μέσα σε κανονικά κάδρα κορνίζες και εκτός των άλλων είναι ιδανικές και για διακοσμήσεις παιδικών δωματίων πλαισιωμένες με αντίστοιχου ύφους και χρώματος υφάσματα."Κορνίζες" για τέτοιου τύπου φιγούρες μπορούν να δημιουργηθούν επίσης από σύρμα ενώ και απευθείας κρεμασμένες-κολλημένες σε τοίχο οι συρμάτινες μινιατούρες κάθε μορφής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές.Σε μεγαλύτερες συνθέσεις μπορούν να προστεθούν αντίστοιχου μεγέθους υφασμάτινα στοιχεία για χρήση και οι κατασκευές να χρησιμοποιηθούν και ως επιτραπέζια διακοσμητικά.Συρμάτινες μινιατούρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πολύ πρωτότυπα προσκλητήρια γάμου-βάφτισης, μπομπονιέρες κλπ.Πρωτότυπη και γουστόζικη κατασκευή οι μινιατούρες ...κάκτων δημιουργημένων από σύρμα. Ανήκουν στις πιο εύκολες δημιουργίες από σύρμα, κατάλληλες και για εντελώς ερασιτέχνες ιδανικές για ...πρώτη επαφή με τέτοιου είδους κατασκευές και πρακτική εξάσκηση.Το σύρμα, αφού του δώσετε το σχήμα κακτοειδών, μπορεί να παραμείνει στην φυσική του μορφή-όψη ή να καλυφθεί με νήμα πλεξίματος, σπάγγο κλπ.Ανά σημεία, πάνω στο βασικό περίγραμμα, με μικρά κομμάτια σύρματος ή με νήμα, χοντρή κλωστή κλπ. δημιουργείστε τα ...αγκάθια των κάκτων που θα κάνουν την όψη τους πιο αληθοφανή.Ο φωτισμός με φωτάκια led μπορεί να δώσει σε πολλών τύπων συρμάτινες κατασκευές ακόμη πιο εντυπωσιακή όψη.Πολύ ιδιαίτερη κατηγορία κατασκευών είναι οι δημιουργίες από σύρμα καλυμμένο με χαρτί και πλαισιωμένες με επίσης χάρτινα στοιχεία.Σύρμα αυτής της μορφής, σε διάφορες διαμέτρους-αποχρώσεις, θα βρείτε σε καταστήματα με είδη συσκευασίας-ανθοδετικής και κατασκευών-χόμπυ δείτε ενδεικτικά εδώ.Το περίγραμμα σε τέτοιες μινιατούρες ή συνθέσεις από φιγούρες δημιουργείται όπως ακριβώς και εάν επρόκειτο για απλό σύρμα και στη συνέχεια ανά σημεία στο εσωτερικό μέρος του περιγράμματος τοποθετείται χαρτί.Το είδος-σχέδιο του χαρτιού είναι αυτό που τελικά δίνει στις φιγούρες αυτές πραγματικά εξαιρετική και πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση και μπορεί να είναι εκτυπωμένα κομμάτια από σελίδες βιβλίων-εφημερίδων, τετράδια μουσικής με νότες, χρωματιστά κομμένα κομμάτια από περιοδικά, χάρτες κλπ.Οι δημιουργίες αυτές εύκολα μπορούν μετά την ολοκλήρωσή τους να τοποθετηθούν - στερεωθούν πάνω σε ξύλο, θαλασσόξυλα κλπ. δημιουργώντας έτσι πραγματικά μοναδικά διακοσμητικά κομμάτια.Όσοι πιθανόν ενδιαφέρεστε όχι να δημιουργήσετε αλλά να αγοράσετε τέτοιου είδους διακοσμητικά από σύρμα, θα τα βρείτε εδώ.Όλων των τύπων οι κατασκευές μπορούν να δημιουργηθούν με κάθε είδος σύρματος και σε καταστήματα με είδη-υλικά για κατασκευές γενικά αλλά ειδικότερα για κατασκευή κοσμημάτων θα βρείτε σύρματα χειροτεχνίας σε μεγάλη ποικιλία τόσο στο υλικό κατασκευής (αλουμίνιο, χαλκός, ανοξείδωτο κλπ) όσο και σε πάχος-αποχρώσεις. Δείτε, ενδεικτικά, εδώ.Οι σε εντελώς μοντέρνο αφαιρετικό ύφος δημιουργίες από σύρμα είναι εξίσου εντυπωσιακές, κατάλληλες για χώρους ανάλογης διακόσμησης, νεανικά δωμάτια επαγγελματικούς χώρους κλπ.Τέτοιο μοντέρνο στυλ μπορούν να αποκτήσουν τόσο μεμονωμένες συρμάτινες φιγούρες όσο και πιο μεγάλες συνθέσεις-μορφές-παραστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικά τοίχου είτε απευθείας είτε τοποθετημένα πάνω σε καμβά ή ξύλο.christinajamesnielsen.dk/ Και φυσικά -όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε είδους υλικό- και το σύρμα μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για πραγματικά έργα τέχνης, στα χέρια επαγγελματιών καλλιτεχνών που διαθέτουν πέρα από γνώση-εμπειρία και το ταλέντο αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες κάθε υλικού να χρησιμοποιούν ως κυριότερο συστατικό των έργων τους ...την φαντασία και την δεξιότητά τους.christinajamesnielsen.dk/ Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, στις καλλιτεχνικές συρμάτινες δημιουργίες, η ζωγράφος και γλύπτρια Christine James Nielsen από τη Δανία.Το σύνολο των έργων της αλλά κυρίως οι γυναικείες μορφές με τα μαλλιά τους δημιουργημένα από σύρμα - συρμάτινο καλώδιο είναι πραγματικά εκπληκτικές.Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερα έργα της.christinajamesnielsen.dk/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto