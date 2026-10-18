Τα Κεριά Led που στην πραγματικότητα δεν είναι κεριά αλλά πλαστικά διακοσμητικά με φως :) ομολογουμένως δεν είναι από τα πιο καλόγουστα αισθητικά αντικείμενα για το σπίτι, όμως σε πολλές περιπτώσεις και για συγκεκριμένες χρήσεις είναι πρακτικότερα και κυρίως ασφαλέστερα από τα κανονικά κεριά.Το βασικότερο ώστε η όψη τους να είναι πιο αληθοφανής και φυσική είναι να πρόκειται για LED Κεριά εντελώς απλού σχεδιασμού και με θερμό λευκό φως των οποίων δεν διακρίνεται η ...πλαστική φλόγα, αλλά το φως βρίσκεται χαμηλότερα στο εσωτερικό τους.Ένας πολύ απλός τρόπος για να ...εξαφανίσετε την πλαστική τους όψη είναι το Decoupage. Επιλέξτε χαρτοπετσέτες με ταιριαστά μοτίβα ανάλογα με τον χώρο που θα τα τοποθετήσετε και εφαρμόστε κανονικά την διαδικασία με κόλλα και προστατευτικό βερνίκι αφού ολοκληρώσετε την κατασκευή.Φαρδιά κορδέλα λινάτσας ή χρωματιστό νήμα - σπάγγος που απλώς θα κολλήσετε στην επιφάνειά τους με κόλλα Decoupage ή ατλακόλ είναι δύο ακόμη τρόποι για να δώσετε σε πλαστικά κεριά Led πιο όμορφη εμφάνιση.Επιλέξτε αποχρώσεις - στοιχεία ταιριαστά με το σημείο που θα τα τοποθετήσετε και πάντα δημιουργείστε μια σύνθεση με αρκετά κεριά διαφορετικού μεγέθους αποφεύγοντας να τα τοποθετήσετε μεμονωμένα.Ένα LED κερί μπορεί να επενδυθεί-καλυφθεί, όπως ακριβώς και ένα κανονικό με θαλασσόξυλα, μικρά κλαδάκια και κάθε τύπου φυσικά στοιχεία που απλώς θα κολλήσετε στην εξωτερική του επιφάνεια καλύπτοντας το μεγαλύτερο ύψος του.Τα κεριά led είναι τα ασφαλέστερα για χρήση μέσα σε χάρτινα κηροπήγια-φαναράκια, διακοσμητικά φαναράκια σακούλες κλπ.Ο πιο απλός τρόπος για να φτιάξετε ένα τέτοιο κηροπήγιο είναι με χρωματιστό ή και ζωγραφισμένο ρυζόχαρτο και ξυλαράκια χειροτεχνίας.Ακόμη ένας τρόπος για να ομορφύνετε απλού σχεδιασμού πλαστικά LED κεριά και ταυτόχρονα να κάνετε πιο φωτεινές τις συνθέσεις που θα τα χρησιμοποιήσετε είναι να προσθέσετε μια σειρά φωτάκια μπαταρίας. Τυλίξτε μια μικρή σειρά LED σε χάλκινο ή ασημί καλώδιο γύρω από κάθε κερί ή τοποθετήστε την ακανόνιστα ανάμεσά τους.Η όψη των Led Ρεσώ είναι ακόμη πιο ...ψεύτικη από αυτή των κεριών led μεγαλύτερου μεγέθους.Όμως για κάποιους τύπους κηροπηγίων στους οποίους δεν φαίνονται είναι και ασφαλέστερα και συχνά η μοναδική επιλογή όπως πχ σε όλες κατασκευές με κλειστά φωτεινά βάζα αφού τα LED κεριά δεν θα χρειαστούν ...αέρα για να μείνουν αναμμένα :)Εξίσου ασφαλέστερα τα κεριά led και για χρήση σε επιτραπέζιες συνθέσεις με φυσικά στοιχεία, φωτεινά στεφάνια κλπ. Απλά επιλέξτε λευκά - εκρού κεριά καλής ποιότητας, απλού σχεδιασμού και απαραίτητα με θερμό λευκό φως.Τέλος, για διακοσμήσεις σε σημεία που τα φυσικά κεριά θα σκονίζονταν-βρώμιζαν έντονα όπως πχ πάνω ή γύρω από το τζάκι τα led είναι πρακτικότερα, αφού μπορείτε να τα καθαρίσετε όπως ένα οποιοδήποτε πλαστικό αντικείμενο.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto