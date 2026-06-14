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Manos Saridakis Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑθηνώνΜια θεμελιώδης Αρχή στην οποία βασίζεται η φυσική είναι η Αρχή της Γενικής Συναλλοιώτητας, δηλαδή όλοι οι φυσικοί νόμοι είναι οι ίδιοι για όλα τα συστήματα αναφοράς, συνεπώς αν γνωρίζεις τα φαινόμενα ως προς έναν παρατηρητή μπορείς να γνωρίζεις τα φαινόμενα ως προς κάθε άλλον παρατηρητή, χωρίς να χρειαστεί να μπεις στη θέση τους. Αν είμαι σε ένα αυτοκίνητο και κοιτάω τους ανθρώπους έξω, μπορώ πολύ εύκολα να συμπεράνω πως οι απέξω βλέπουν εμένα. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της λέξης “Σχετικότητας”, όχι ότι τα πάντα είναι σχετικά (που λέει εντελώς λανθασμένα η λαϊκή σοφία) αλλά ότι μπορώ να συσχετίζω τους διαφορετικούς παρατηρητές και με γνώση του τι παρατηρεί ένας από αυτούς να μπορώ να γνωρίζω τι παρατηρούν και όλοι οι άλλοι.Τα παραπάνω ισχύουν παντού και πάντα, με μία θεαματική εξαίρεση: Τι συμβαίνει όταν ένας παρατηρητής κατευθύνεται προς μια μαύρη τρύπα. Για τον ίδιο όλα κυλούν ωραία και καλά, πλησιάζει τον ορίζοντα της μαύρης τρύπας και τον διασχίζει μπαίνοντας μέσα (στην πράξη θα έχει κονιορτοποιηθεί από την τεράστια βαρύτητα από πιο πριν, αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν). Όμως εμείς που τον παρατηρούμε από απέξω όμως, λόγω διαστολής χρόνου από το τεράστιο βαρυτικό πεδίο, θα τον βλέπουμε να κινείται όλο και πιο αργά, “παγώνοντας” επ’ άπειρο πριν να φτάσει τον ορίζοντα της μαύρης τρύπας.Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ένα προφανές ρήγμα στη φυσική, καθώς έχουμε ποιοτική διαφορά ανάμεσα στους παρατηρητές. Αυτός που πέφτει μέσα στη μαύρη τρύπα παρατηρεί ότι όντως μπαίνει μέσα, εμείς που είμαστε απέξω τον βλέπουμε να μένει για πάντα απέξω. Αυτό οδήγησε στην λεγόμενη Αρχή της Συμπληρωματικότητας, ότι δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πλήρης γνώση ενός φαινομένου απαιτεί να συνδιαστούν πάνω από ένας παρατηρητές, που να συμπληρώνουν ο ένας τη γνώση του άλλου.Δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Είτε ότι η Αρχή της Συμπληρωματικότητας ισχύει, συνεπώς η αντικειμενική πραγματικότητα δεν μπορεί πάντοτε να περιγραφεί πλήρως από μία και μοναδική οπτική γωνία (δύο διαφορετικές περιγραφές είναι ταυτόχρονα σωστές, αλλά καθεμία αποκαλύπτει μόνο ένα μέρος της αλήθειας), είτε η έννοια του χρόνου χρειάζεται ριζική αναθεώρηση, και δεν πρέπει να τον εκλαμβάνουμε ως θεμελιώδη αλλά ως αναδυόμενο. Ποντάρω στο δεύτερο..