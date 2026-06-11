Μεγάλο πλήγμα σε κύκλωμα που έφτιαχνε και διέθετε παράνομα χάπια αδυνατίσματος και ντόπινγκ πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ. Από την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού.Το φαρμακείο εργοστάσιοΤο αρχηγικό μέλος, ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου ο οποίος και συνελήφθη στο Χαλάνδρι κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, φέρεται να είχε εγκαταστήσει στον υπόγειο χώρο του φαρμακείου του πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για την παράνομη παραγωγή φαρμάκων, χωρίς άδεια και χωρίς τήρηση των κανόνων παραγωγής.Η παραγωγή πραγματοποιούνταν από περίπου 10 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και επιστημονικό προσωπικό (βιολόγοι), ενώ τα σκευάσματα διοχετεύονταν είτε μέσω του φαρμακείου του αρχηγού, είτε στη χονδρική αγορά μέσω εταιρείας που δεν διέθετε σχετική άδεια.Διακίνηση σε Ελλάδα και εξωτερικόΤα προϊόντα προωθούνταν μέσω ιστοσελίδων και αποστέλλονταν ως «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας, με παραδόσεις δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών. Μεταξύ των σκευασμάτων περιλαμβάνονταν προϊόντα για αδυνάτισμα, στυτική δυσλειτουργία αλλά και ουσίες ντόπινγκ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης ή ουσίες σε ερευνητικό στάδιο.Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών.Κατασχέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώΚατά τις έρευνες σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων υγείας κατασχέθηκαν:* πάνω από 40.800 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ* 13 κιλά πρώτης ύλης* 47.320 ευρώ σε μετρητά* πλήθος υλικών συσκευασίας και έτοιμα δέματα* κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ιδιόχειρες σημειώσειςΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, ενώ η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ και τα παράνομα έσοδα το 1.000.000 ευρώ.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.www.protothema.gr