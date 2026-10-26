Η ΕΡΤ τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, αφιερωμένο στην ιστορική μνήμη και στα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της χώρας. Μέσα από εμβληματικές ελληνικές ταινίες, ιστορικά ντοκιμαντέρ, θεματικές εκπομπές, μουσικές παραστάσεις και σπάνιο αρχειακό υλικό, τα τηλεοπτικά κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης αναδεικνύουν το ιστορικό αποτύπωμα της εποχής, φωτίζοντας πτυχές της συλλογικής μνήμης και της ελληνικής Ιστορίας.«Υποβρύχιο Παπανικολής»Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026Στις 20:00, η ΕΡΤ1 μεταδίδει το πολεμικό δράμα ελληνικής παραγωγής του 1971 «Υποβρύχιο Παπανικολής», σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζερβουλάκου και σενάριο Δημήτρη Ζαννίδη, με πρωταγωνιστές τους Κώστα Καζάκο, Αιμιλία Υψηλάντη, Γιάννη Φέρτη, Σταύρο Ξενίδη, Άννα Βαγενά, Αρτέμη Μάτσα, Βασίλη Μαλούχο, Κίμωνα Περλέγκα, Δημήτρη Χρυσομάλλη, Ηλία Καπετανίδη και Πάνο Σαργκέντη.Η ιστορία του υποβρυχίου «Παπανικολής» και η δράση του κατά τον Ελληνοïταλικό Πόλεμο.Ο κυβερνήτης Μίλτος Ιατρίδης και ο υποπλοίαρχος Βασίλης Ασλάνογλου οδηγούν το σκάφος σε περιπολία στα στενά του Οτράντο. Εντοπίζουν μια ιταλική νηοπομπή και της επιτίθενται, βυθίζοντας τρία πλοία. Ο ιταλικός στόλος της Αδριατικής καταδιώκει το υποβρύχιο, αλλά ο «Παπανικολής» επιστρέφει τελικά στη βάση του.«ΠΟΠ Μαγειρική»Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 – Εθνική ΕορτήΣτις 14:00, μεταδίδεται η εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική». Στο επετειακό επεισόδιο, στο στούντιο της εκπομπής έρχεται ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς και μαζί γιορτάζουν την εθνική επέτειο μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην ελληνική γαστρονομία, στις παραδοσιακές συνταγές και στις γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. Με αφορμή την ημέρα, ετοιμάζουν δύο πιάτα με αναφορές στην ελληνική μαγειρική παράδοση, αγιορείτικο μπακαλιάρο με πατάτες και πετιμεζόπιτα με καρύδια και σταφίδες.Το εορταστικό επεισόδιο ταξιδεύει στη λίμνη Κερκίνη, με ένα παραδοσιακό πιάτο από βουβαλίσιο κρέας και χειροποίητες χυλοπίτες, και στην Κρήτη, όπου παρουσιάζεται η τέχνη του αυθεντικού τσιγαριαστού, αναδεικνύοντας τις τοπικές γεύσεις και τη γαστρονομική παράδοση κάθε τόπου. Το επεισόδιο συμπληρώνει ένα γκάλοπ στους δρόμους της Αθήνας, με ερωτήσεις για την 28η Οκτωβρίου, το ιστορικό «Όχι» και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική Ιστορία.ΕΡΤ2Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 – Εθνική ΕορτήΣτις 10:00, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών μεταδίδεται η Δοξολογία για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.ΕΡΤ3Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026Στις 08:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση τον Όρθρο, το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο και τη Δοξολογία για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης.Στις 20:00, μεταδίδεται το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Ο Ήχος του Βορρά», με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη στην Απελευθέρωση», σε παρουσίαση του Αδάμ Σιάγα και σκηνοθεσία του Βασίλη Κεχαγιά. Η σειρά επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από τον ήχο της, τον ήχο της μουσικής, αλλά και τον ήχο της ζωής της πόλης. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η αφήγηση επικεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη της Απελευθέρωσης και στις αλλαγές που διαμόρφωσαν τη μουσική και πολιτιστική της ταυτότητα.Με την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, η μουσική ζωή της πόλης αναδιαμορφώνεται. Η ίδρυση του Κρατικού Ωδείου σηματοδοτεί μια νέα εποχή, ενώ οι ιστορικές αναταράξεις, ο πόλεμος και η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μνήμη και στον ήχο της πόλης.Στις 23:00, σε Α΄τηλεοπτική μετάδοση, η ΕΡΤ3 παρουσιάζει τη μαγνητοσκοπημένη συναυλία παραγωγής ΕΡΤ3 2026, «Ζωή Τηγανούρια – Μια Βεντάλια από Γυναίκες».Η μουσικοσυνθέτις Ζωή Τηγανούρια, μαζί με τη Χορωδία του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, τη σοπράνο Άλκηστη Τόγια και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Εμμανουήλ Λορέντζου, παρουσιάζουν μια συναυλία αφιερωμένη στη γυναίκα, μέσα από τη μουσική και τον στίχο.Πρόκειται για μια καλλιτεχνική σύνθεση που υμνεί τη γυναικεία ψυχή, μέσα από έργα της Ζωής Τηγανούρια, μεταγραφές για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία, επιλογές από την πλούσια δισκογραφία της, συνθέσεις της για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, καθώς και ένα νέο έργο, γραμμένο ειδικά για την παράσταση.Η «Βεντάλια από Γυναίκες», με τη συνύπαρξη της Ζωής Τηγανούρια, της Άλκηστης Τόγια και 150 γυναικών χορωδών επί σκηνής, αναδεικνύει τη δύναμη, το πάθος, τις δοκιμασίες και τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας, τότε και σήμερα, μέσα από έναν σύγχρονο, λυρικό και βαθιά συγκινητικό μουσικό λόγο.Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026Στις 24:00, σε Α΄τηλεοπτική μετάδοση, η ΕΡΤ3 παρουσιάζει την ταινία-ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος», από τη σειρά «Μικρές Ιστορίες». Πρόκειται για συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας, παραγωγής 2025, διάρκειας 25 λεπτών.Στην προσπάθειά της να φωτογραφίσει τον άνεμο, η Γερμανίδα φωτογράφος Μαγκνταλένα Χάουζεν διασχίζει την πολιτική Ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης. Με τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο σε διαρκή διάλογο, η ταινία, συμπαραγωγή της ΕΡΤ, διερευνά τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στον χρόνο, στην ταυτότητα και στη μνήμη.Τη μουσική υπογράφουν η Ελένη Καραΐνδρου, ο Δημήτρης Μυγιάκης και ο Κωστής Ζουλιάτης, ενώ πρωταγωνιστούν και αφηγούνται η Χάνα Σίγκουλα, ο Αντρέας Πίτστμαν και η Λίνα Χέλφριχ.Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 – Εθνική ΕορτήΣτις 09:30, η ΕΡΤ3 μεταδίδει το ημίωρο ντοκιμαντέρ αρχείου «Μέρες Γερμανικής Κατοχής», παραγωγής 1990.Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, καταγράφονται η είσοδος των γερμανικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, η καθημερινότητα των κατοίκων υπό την Κατοχή, ο λιμός, οι αντιστασιακές δράσεις, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις. Παράλληλα, παρουσιάζονται εικόνες από εκτελέσεις Ελλήνων αγωνιστών και παρελάσεις των Ταγμάτων Ασφαλείας.Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι μυστικές κινηματογραφικές λήψεις του Άγγελου Παπαναστασίου, ο οποίος κατέγραψε με μηχανή 16 χιλιοστών τη ζωή στην κατεχόμενη Αθήνα και τις βιαιότητες των κατακτητών. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο στη Δίκη της Νυρεμβέργης.Στις 11:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, απευθείας από τη Θεσσαλονίκη.Στις 16:00, μεταδίδεται το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «Ο Ήχος του Βορρά», με τίτλο «Κατοχή» σε παρουσίαση του Αδάμ Σιάγα. Η σειρά αφηγείται την ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από τον ήχο της μουσικής και της καθημερινής ζωής της πόλης. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η αφήγηση μεταφέρεται στα χρόνια της Κατοχής, όταν ο φόβος και η σιωπή σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη.Μέσα στο σκοτάδι της εποχής, η μουσική γίνεται ανάσα ζωής και πράξη αντίστασης. Η τραγωδία της εβραϊκής κοινότητας αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της πόλης, ενώ τα τραγούδια διατηρούν ζωντανή τη μνήμη μιας Θεσσαλονίκης που αλλάζει για πάντα.Στις 23:00, η ΕΡΤ3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής 2022 «Τα Άγνωστα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης» (The Lost Camps of the Third Reich), διάρκειας 51 λεπτών σε σκηνοθεσία του Benoit Cressent.Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι ερευνητές συνεχίζουν να ανακαλύπτουν άγνωστες πτυχές αυτής της περιόδου της Ιστορίας. Ενώ το 1945 υπήρχαν λίγο περισσότερα από 2.000 ναζιστικά στρατόπεδα όλων των κατηγοριών, σήμερα καταγράφονται περισσότερα από 44.000.Χάρη στο έργο των ερευνητών και τη χρήση τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, το ντοκιμαντέρ φωτίζει ξεχασμένες ιστορίες και αποκαλύπτει τα άγνωστα στρατόπεδα του Γ΄ Ράιχ, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές του ναζιστικού μηχανισμού διώξεων και εγκλημάτων.Πηγή: tvnea.com