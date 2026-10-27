botanologia

...το καλοκαίρι πέρασε και για φέτος και διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα του φθινοπώρου!...και ναι, φθίνουν οι οπώρες, οι καλοκαιρινοί καρποί όλο και μειώνονται, όλο και λιγοστεύουν!...πάνε τα καρπούζια μας, του χρόνου πάλι - πάνε τα αγγούρια μας, του χρόνου πάλι, παρόλα αυτά, εγώ θυμήθηκα να σας θυμίσω έναν πολύτιμο χυμό/ρόφημα!...έναν πολύτιμο χυμό που θα ήθελα να τον έχετε εκεί, σε μιά γωνιά του νου σας φυλαγμένο, για να τον γευτείτε του χρόνου το καλοκαίρι!Χυμός αγγουριού και καρπουζιού...μμμμ. πάνγευστος!Ααα, ναι!Ο χυμός αγγουριού και καρπουζιού είναι ένας υπέροχος συνδυασμός!Το καρπούζι δίνει τη γλυκύτητα και το άρωμά του, ενώ το αγγούρι προσθέτει μια δροσερή, φυτική νότα.Δύο φρούτα (είπαμε, το αγγούρι είναι φρούτο) πλούσια σε νερό που συμβάλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού μας (μην ξεχνάτε - είμαστε 70% νερό!) και που μας προσφέρουν πάμπολλα από τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας.Το καρπούζι περιέχει περίπου 92% νερό και τόσα-τόσα άλλα, θυμηθείτε τα εδώ: Καρπούζι, το ζητά ο οργανισμός μας, το επιβάλλει το καλοκαίρι, το αγγούρι περιέχει περίπου 97% νερό και τόσα-τόσα άλλα θυμηθείτε τα εδώ: Αγγούρι – το γνωστό μας άγνωστο καλοκαιρινό φρούτο, και έχουμε ένα αποτέλεσμα πραγματικά απολαυστικό.Μαζί, τα δύο αυτά φρούτα δημιουργούν ένα δροσιστικό ρόφημα που αναπληρώνει τα υγρά και βοηθά τον οργανισμό σας να διατηρήσει τις φυσιολογικές λειτουργίες του, όπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας και η μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα.Και τα δύο μας παρέχουν φυσικές φυτικές ενώσεις, τις οποίες μελετούν οι ερευνητές για τα πιθανά καρδιαγγειακά οφέλη τους.Και κάτι που θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα - το καρπούζι περιέχει την πολύτιμη L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που συμμετέχει στον μεταβολισμό της L-αργινίνης και στη διαδικασία παραγωγής μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) - για να ξαναφρεσκάρουμε την μνήμη μας και να θυμηθούμε τι είναι το ΝΟ: Το μυστικό του “μμμ…: Ένα μονοπάτι προς την εσωτερική ηρεμίαΑυτός ο χυμός/ρόφημα λοιπόν μπορεί να ενταχθεί (εκτός των άλλων) και σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάρους, καθώς και τα δύο φρούτα έχουν σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες (τα 100gr αγγουριού έχουν μόνο 13 θερμίδες και τα 100gr καρπουζιού έχουν 30 θερμίδες) και συμβάλλουν στην καθημερινή πρόσληψη υγρών.Έτσι η κατανάλωση φρέσκου χυμού καρπουζοαγγουριού καθημερινά, αυξάνει την αίσθηση κορεσμού, η οποία σχετίζεται με μείωση του σωματικού βάρους και της αρτηριακής πίεσης και το βασικότερο μας χαρίζουν όλα τους τα φυτοθρεπτικά και φυτοθεραπευτικά στοιχεία, τα τόσο αναγκαία στον οργανισμό μας!...και ιδού πως τον ετοιμάζω:-. καρπούζι, μία φέτα*- αγγούρι, ένα μικρό, πολύ καλά πλυμένο (και βέβαια δεν ξεφλουδίζω-προτιμώ βιολογικά φρούτα)-. 1/2 κουταλάκι του τσαγιού τζίντζερ σε σκόνη!και-. χτυπάω στο μπλέντερ-. σερβίρω σε ποτήρια και απολαμβάνουμε!* η ποσότητα των υλικών μου είναι για ένα μεγάλο ποτήρικείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina