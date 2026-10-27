Σε μια νέα φάση περνά η ΕΡΤ, με στόχο την ανανέωση και την ενίσχυση του τηλεοπτικού της περιεχομένου, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών εκκρεμοτήτων που είχαν καθυστερήσει σημαντικές αποφάσεις. Η νέα διοίκηση καλείται πλέον να προχωρήσει τις προτάσεις που είχαν μείνει σε αναμονή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μυθοπλασία.Το προηγούμενο διάστημα, η δημόσια τηλεόραση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα, καθώς η παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου συνέπεσε με τη διαδικασία επιλογής νέων γενικών διευθυντών. Οι εκκρεμότητες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μετατεθούν χρονικά εγκρίσεις και αποφάσεις για το πρόγραμμα.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Reallife, μέσα στην προσεχή εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η τοποθέτηση του Άρη Παναγιωτίδη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ παράλληλα προχωρά η διαδικασία επιλογής των νέων γενικών διευθυντών. Ο Δημήτρης Τρέχας έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα στη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης.Η μυθοπλασία στο επίκεντρο των αποφάσεωνΜε την οριστικοποίηση της διοικητικής δομής, αναμένεται να επανεξεταστούν προτάσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Κεντρικός στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στην παραγωγή νέου περιεχομένου, καθώς τους τελευταίους μήνες δεν είχε εγκριθεί καμία νέα παραγωγή μυθοπλασίας από την ΕΡΤ.Μία από τις προτάσεις που αναμένεται να επανέλθουν στο προσκήνιο είναι εκείνη του Σωτήρη Τσαφούλια για την ελληνική διασκευή της σειράς «In Treatment». Ο σκηνοθέτης, γνωστός από τις επιτυχίες «Έτερος Εγώ» και «Ριφιφί», είχε καταθέσει την ιδέα το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει επίσημη απάντηση.Αρχικά, το κόστος της παραγωγής φέρεται να αποτέλεσε βασικό εμπόδιο για την έγκρισή της, καθώς υπήρχαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να προχωρήσει οικονομικά.Στο μικροσκόπιο ο προϋπολογισμός του 2027Τα νεότερα δεδομένα, ωστόσο, φαίνεται πως δημιουργούν περιθώρια για μια νέα αξιολόγηση της πρότασης. Όπως αναφέρει η Reallife, η διοίκηση της ΕΡΤ αναμένεται να εξετάσει εκ νέου το σχέδιο του Σωτήρη Τσαφούλια, αυτή τη φορά υπό διαφορετικές συνθήκες.Εφόσον δοθεί τελικά το «πράσινο φως», η σειρά θα μπορούσε να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος εκτιμάται ότι δεν θα έχει την ίδια οικονομική επιβάρυνση από τη μετάδοση του Μουντιάλ.Προς το παρόν, δεν υπάρχει οριστική απόφαση για την υλοποίηση της παραγωγής. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επιλογές της νέας διοίκησης και στο κατά πόσο η ΕΡΤ θα προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής μυθοπλασίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο σχέδια που είχαν μείνει σε αναμονή.Πηγή: tvnea.com