2026-10-27 13:40:37
Φωτογραφία για Πρεμιέρα νέου κύκλου – «365 στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου – «Όλυμπος»
Η εκπομπή «365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου ξεκινά τον πέμπτο της κύκλο την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στις 23:00 στο ERTnews. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Όλυμπο, λίγους μήνες αφού συγκαταλέχθηκε στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Με ομόφωνη απόφαση, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας αναγνωρίστηκε ως μικτό μνημείο, πολιτιστικό και φυσικό, για τον δεσμό του με τη μυθολογία αλλά και για τη βιοποικιλότητα και τη γεωλογία του. Η ένταξη φέρνει στον Όλυμπο ακόμη μεγαλύτερη παγκόσμια αναγνώριση, φέρνει όμως και συστάσεις για την προστασία και τη διαχείρισή του.

Η Σοφία Παπαϊωάννου ανεβαίνει από το Λιτόχωρο ως τα καταφύγια κάτω από τον Μύτικα. Εκεί συναντά διαχειριστές καταφυγίων, οδηγούς βουνού και εθελοντές διασώστες, ανθρώπους που μεγάλωσαν και δουλεύουν στο βουνό. Μιλούν για το πώς άλλαξε ο Όλυμπος από τα χρόνια των πρώτων αναβάσεων και για τα βήματα που πρέπει να γίνουν στη διαχείρισή του.

Πηγή: tvnea.com
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