2026-10-27 12:59:07

Για τα δύο αιτήματα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Συγκεκριμένα η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα για την προσκόμιση των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε «εύλογο» το αίτημα για sidirodromikanea

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