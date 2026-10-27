Δίκη για Τέμπη: Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για την κλήση των γενικών γραμματέων - Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.
2026-10-27 12:59:07
Για τα δύο αιτήματα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Συγκεκριμένα η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα για την προσκόμιση των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε «εύλογο» το αίτημα για sidirodromikanea
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