2026-10-27 12:59:07
Φωτογραφία για Δίκη για Τέμπη: Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για την κλήση των γενικών γραμματέων - Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.
Για τα δύο αιτήματα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Συγκεκριμένα η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα για την προσκόμιση των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε «εύλογο» το αίτημα για sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2026)
Σάκης Τανιμανίδης – Γιώργος Μαυρίδης: Νέα τηλεοπτική πρόταση στον ΣΚΑΪ με το...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σάκης Τανιμανίδης – Γιώργος Μαυρίδης: Νέα τηλεοπτική πρόταση στον ΣΚΑΪ με το...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απεργίες σε Ισπανία και Ιταλία αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στα σιδηροδρομικά ταξίδια.
Απεργίες σε Ισπανία και Ιταλία αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στα σιδηροδρομικά ταξίδια.
Δίκη για τα Τέμπη: Κατέθεσαν επιβάτες του δεύτερου βαγονιού - Αύριο η επόμενη συνεδρίαση.
Δίκη για τα Τέμπη: Κατέθεσαν επιβάτες του δεύτερου βαγονιού - Αύριο η επόμενη συνεδρίαση.
Δίκη για τα Τέμπη: Νικ. Χατζηβασιλείου: «Είναι αδιανόητο ότι επί χρόνια δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας».
Δίκη για τα Τέμπη: Νικ. Χατζηβασιλείου: «Είναι αδιανόητο ότι επί χρόνια δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας».
Δίκη για τα Τέμπη: Με την κατάθεση τραυματία-επιβάτη στο δεύτερο βαγόνι, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση.
Δίκη για τα Τέμπη: Με την κατάθεση τραυματία-επιβάτη στο δεύτερο βαγόνι, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση.
Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται από την αρχή η δίκη για τα χαμένα βίντεο - Κληρώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου.
Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται από την αρχή η δίκη για τα χαμένα βίντεο - Κληρώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
Απογευματινή Ζώνη: Ανατροπές στην κορυφή – Σάρωσε το Cash or Trash, δυνατά το Deal
Απογευματινή Ζώνη: Ανατροπές στην κορυφή – Σάρωσε το Cash or Trash, δυνατά το Deal
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Μάχη στην κορυφή με νικητή τα MEGA Γεγονότα
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Μάχη στην κορυφή με νικητή τα MEGA Γεγονότα