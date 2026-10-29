2026-10-29 14:18:35
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν έναν τραυματία σε φορείο μετά από αεροπορική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Ντνίπρο, 29 Οκτωβρίου 2026 [Φυλλάδιο/Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης μέσω AFP]Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone χτύπησε μια πολυσύχναστη πλατφόρμα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, δήλωσαν αξιωματούχοι.Η κρατική σιδηροδρομική sidirodromikanea
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