2026-10-29 14:18:35
Φωτογραφία για Τουλάχιστον 13 νεκροί από ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο.
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν έναν τραυματία σε φορείο μετά από αεροπορική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Ντνίπρο, 29 Οκτωβρίου 2026 [Φυλλάδιο/Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης μέσω AFP]Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone χτύπησε μια πολυσύχναστη πλατφόρμα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, δήλωσαν αξιωματούχοι.Η κρατική σιδηροδρομική sidirodromikanea
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