2026-11-04 10:54:42
Φωτογραφία για Το σήμερα ενός διαμερίσματος του 1930





Διαμέρισμα σε κτίσμα του 1930 στη Βαρσοβία ...επανέρχεται στο σήμερα μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη αναδιαμόρφωση βασισμένη σε vintage αλλά και πιο σύγχρονα στοιχεία, με τρόπο που η αρχιτεκτονική, η ιστορία του χώρου και η αισθητική μιας άλλης εποχής να είναι παρούσες σε ένα όμως καθ΄ όλα σύγχρονο και λειτουργικό σπίτι. 

Ρετρό φόρμες, βελούδινες υφές, vintage έπιπλα σε σκούρες αποχρώσεις σε συνδυασμό με κομμάτια πιο σύγχρονης αισθητικής, επιλεγμένα διακοσμητικά αντικείμενα και έργα τέχνης όπως και ιδιαίτεροι χρωματικοί συνδυασμοί δημιουργούν έναν χώρο με ξεχωριστή προσωπικότητα. 



Από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του σπιτιού ο παλιός μπουφές που με κάποιες τροποποιήσεις και προσθήκη μαρμάρου έχει μετατραπεί σε νησίδα κουζίνας!

Η ανακαίνιση είναι έργο του Πολωνικού αρχιτεκτονικού γραφείου και studio desing HYZ

Επιμέλεια & κείμενο: soulouposeto.gr

Στοιχεία - Φωτογραφίες: hyzprojektuje.pl


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