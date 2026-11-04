2026-11-04 09:05:46

Η μεγαλύτερη έκθεση μοντελιστικών τρένων του Μίσιγκαν προσελκύει εκατοντάδες πωλητές από όλη τη Μεσοδυτική Αμερική, οι οποίοι ταξιδεύουν στο Λάνσινγκ για να πουλήσουν νέα μοντέλα, τρενάκια-παιχνίδια, έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, DVD, βιβλία, αντικείμενα από τον σιδηρόδρομο, καρτ ποστάλ και πολλά άλλα. Η εκδήλωση προσφέρει επίσης πολλές εκθέσεις μοντελιστικών τρένων που τρέχουν και sidirodromikanea

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