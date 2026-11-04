Δικό μας ναι, αλλά όχι σπίτι μας!

Τα Χριστούγεννα είναι συνδεδεμένα με τη διακόσμηση του σπιτιού και τη δημιουργία γιορτινής ατμόσφαιρας. Είναι λοιπόν φυσικό και όσοι διαθέτουν ένα Airbnb να θέλουν να προσθέσουν μερικές χριστουγεννιάτικες πινελιές για τους επισκέπτες τους. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά: στο προσωπικό μας σπίτι επιλέγουμε ελεύθερα όσα εκφράζουν το γούστο μας, ενώ σε έναν χώρο φιλοξενίας χρειάζεται να σεβαστούμε την υπάρχουσα αισθητική, να κινηθούμε σε πιο ουδέτερες επιλογές και κυρίως να διατηρήσουμε την άνετη χρήση του χώρου.

Όταν κάποιος πραγματοποιεί κράτηση σε ένα τουριστικό κατάλυμα, έχει ήδη σχηματίσει συγκεκριμένη εικόνα για τον χώρο μέσα από τις φωτογραφίες του. Η συνολική αισθητική και διακόσμηση αποτελούν κριτήριο της επιλογής. Έτσι, για παράδειγμα, για κάποιον που έκανε το καλοκαίρι κράτηση για τις ημέρες των γιορτών, έχοντας επιλέξει ένα κατάλυμα με συγκεκριμένη αισθητική, ακόμη και αν πρόκειται για ένα παραδοσιακό σπίτι, δεν είναι απαραίτητα ευχάριστο να βρεθεί στο ...χωριό του άγιου βασίλη :) Ο γιορτινός στολισμός στοχεύει να συμπληρώνει την υπάρχουσα αισθητική, όχι να την αντικαθιστά.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μικρά και μεσαίου μεγέθους σπίτια, όπου για παράδειγμα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο, επηρεάζει τη διαρρύθμιση και δυσκολεύει την καθαριότητα. Εξίσου ακατάλληλη είναι η υπερβολική συγκέντρωση από γιρλάντες, φωτεινές φιγούρες και στολίδια που καταλαμβάνουν επιφάνειες απαραίτητες για την καθημερινή χρήση. Διαφορετικές δυνατότητες υπάρχουν φυσικά σε μεγαλύτερους ξενώνες ή συγκροτήματα, όπου πχ ένα μεγάλο δέντρο σε κατάλληλο κοινόχρηστο ή και εξωτερικό χώρο δημιουργεί γιορτινή ατμόσφαιρα χωρίς όμως να επηρεάζει την εικόνα και την καθημερινή χρήση των καταλυμάτων.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός ενός καταλύματος δεν στοχεύει να εντυπωσιάζει με την έντασή του. Αρκεί να προσθέτει μια διακριτική γιορτινή νότα, χωρίς να αλλάζει τον χαρακτήρα ή να περιορίζει την άνεση των επισκεπτών.

Τι μπορούμε να επιλέξουμε

Λίγα, προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία αρκούν για να δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα, με επιλογές ταιριαστές για κάθε χώρο και αποφεύγοντας ...χιλιοφορεμένα κομμάτια μαζικής παραγωγής που όλοι γνωρίζουν από που τα προμηθευτήκαμε και πόσο κοστίζουν.

Στεφάνι στην εξώπορτα ή στον τοίχο: Μια λιτή σύνθεση από φυσικά ή ποιοτικά τεχνητά υλικά συμβάλλει σε ένα καλαίσθητο γιορτινό καλωσόρισμα χωρίς να επηρεάζει τον εσωτερικό χώρο. Χριστουγεννιάτικα στεφάνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε χώρους όπως το σαλόνι ή ένα υπνοδωμάτιο, καθώς δεν καταλαμβάνουν χρήσιμο χώρο και λόγω μεγέθους συμβάλλουν εύκολα στη δημιουργία γιορτινής ατμόσφαιρας χωρίς να χρειάζονται άλλα στοιχεία.Λιγοστά χρηστικά αντικείμενα με γιορτινά μοτίβα: Μερικές κούπες με χριστουγεννιάτικα σχέδια ή ένα μαξιλάρι με διακριτικό εποχικό μοτίβο προσθέτουν εύκολα γιορτινό χαρακτήρα, χωρίς να επιβαρύνουν τον χώρο Μια γιορτινή σύνθεση: Κλαδιά ελάτου, κουκουνάρια και λίγα εποχικά στοιχεία πχ χριστουγεννιάτικες μπάλες μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα βάζο ή σε έναν δίσκο, πάνω σε βοηθητικό έπιπλο. Διακριτικός φωτισμός: Μια σειρά από θερμά λευκά φωτάκια χωρίς έντονα χρώματα ή εφέ, σε ένα επιλεγμένο σημείο, προσθέτει γιορτινή ατμόσφαιρα χωρίς να επιβαρύνει οπτικά τον χώρο ή να δυσκολεύει την κίνηση. Σε φωτεινά διακοσμητικά φροντίστε να μπορούν εύκολα να απομονωθούν από την παροχή ρεύματος, ώστε κάποιες ώρες να μην γίνονται ενοχλητικά

Σε όλες τις περιπτώσεις, προτεραιότητα έχουν η ασφάλεια και η λειτουργικότητα. Αποφεύγουμε εύθραυστα στολίδια, καλώδια που εμποδίζουν την κίνηση και διακοσμητικά στοιχεία που καταλαμβάνουν επιφάνειες απαραίτητες για την καθημερινή χρήση των χώρων.

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