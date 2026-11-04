2026-11-04 12:51:59
Φωτογραφία για Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ανατριχιαστική υπόθεση που συνδέθηκε με το «Έτερος Εγώ» – Η παρέμβαση της Αγγελικής Νικολούλη και η κατάθεση στις Αρχές
Μια απίστευτη ιστορία από την εποχή που το «Έτερος Εγώ» προβαλλόταν στις κινηματογραφικές αίθουσες αποκάλυψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, στη συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids. Ο γνωστός σκηνοθέτης περιέγραψε πώς η ταινία του βρέθηκε απροσδόκητα στο επίκεντρο μιας πραγματικής εγκληματικής υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο ένας δράστης πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οδηγούς ταξί, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να τραυματιστεί θανάσιμα και ένας δεύτερος να χάσει τη ζωή του. Η υπόθεση πήρε απρόσμενη διάσταση όταν η Αγγελική Νικολούλη, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», έκανε αναφορά στο «Έτερος Εγώ», συνδέοντάς το με την εγκληματική δράση.

Ο Τσαφούλιας, που τότε δεν γνώριζε προσωπικά τη δημοσιογράφο, θορυβήθηκε από την εξέλιξη. Όπως εξήγησε, επικοινώνησε σε έντονο ύφος με τον Alpha, καθώς αρχικά φοβήθηκε ότι η αναφορά στην ταινία ενδέχεται να αποκάλυπτε στοιχεία της πλοκής της. Παράλληλα, δεν μπορούσε να καταλάβει πώς η κινηματογραφική του δουλειά είχε βρεθεί συνδεδεμένη με μια τόσο σοβαρή υπόθεση.


Η απορία του λύθηκε όταν επικοινώνησε μαζί του η ίδια η Αγγελική Νικολούλη. Η δημοσιογράφος τού εξήγησε ότι ο συσχετισμός δεν ήταν αυθαίρετος, καθώς ο δράστης φέρεται να άφηνε στο Facebook μηνύματα που παρέπεμπαν στην ταινία.

Η ιστορία, μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί. Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι κλήθηκε στη συνέχεια να καταθέσει στις Αρχές, καθώς οι αστυνομικοί είχαν εξετάσει και μια περίεργη ερώτηση που είχε υποβληθεί σε διαδικτυακό Q&A για την ταινία, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως να είχε σχέση με τον δράστη.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, αποκαλύπτοντας ότι δεν έλειψαν εκείνοι που υποστήριξαν πως η σύνδεση της ταινίας με την υπόθεση είχε στηθεί από τον ίδιο για λόγους προβολής. Ένα σχόλιο που, όπως προκύπτει από την αφήγησή του, προσέθεσε ακόμη μία παράδοξη διάσταση σε μια ήδη ανατριχιαστική ιστορία.

Πηγή: tvnea.com
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